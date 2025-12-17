Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quiénes subieron al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity 2025 Según mostró la transmisión, la definición de la noche (en la que debieron preparar una pavlova en pareja, clásico postre frío de origen australiano o neozelandés, con base de merengue y frutas frescas) se resolvió en un mano a mano. En esa instancia compitieron los equipos de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli e Ian Lucas y Maxi López, por los últimos lugares disponibles en el balcón.

De manera sorpresiva, el jurado se inclinó por Leunis y Balli, dejando al resto fuera de la instancia y camino a la gala de eliminación.

Sus postres conquistaron a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación prolija y un sabor destacado, lo que los convirtió en los platos más elogiados de la noche.

Contrariamente, los delantales negros quedaron para Maxi López, Andy Chango, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo y Susana Roccasalvo.