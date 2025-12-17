17 de diciembre de 2025
Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

El reality MasterChef Celebrity tuvo una noche de sorpresas en la que se definió quiénes subieron al balcón y varios terminaron con delantal negro.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quiénes subieron al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quiénes se salvaron y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity 2025

Según mostró la transmisión, la definición de la noche (en la que debieron preparar una pavlova en pareja, clásico postre frío de origen australiano o neozelandés, con base de merengue y frutas frescas) se resolvió en un mano a mano. En esa instancia compitieron los equipos de Leandro “Chino” Leunis, Marixa Balli e Ian Lucas y Maxi López, por los últimos lugares disponibles en el balcón.

De manera sorpresiva, el jurado se inclinó por Leunis y Balli, dejando al resto fuera de la instancia y camino a la gala de eliminación.

Embed - El reclamo de Susana Roccasalvo que hizo indignar a Germán Martitegui - Masterchef Celebrity

Sus postres conquistaron a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación prolija y un sabor destacado, lo que los convirtió en los platos más elogiados de la noche.

Contrariamente, los delantales negros quedaron para Maxi López, Andy Chango, Ian Lucas, Miguel Ángel Rodríguez, Julia Calvo y Susana Roccasalvo. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

