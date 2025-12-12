Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 11 de diciembre
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala relacionada por el deporte, ya que comenzó la semana de las Olimpiadas. En esta oportunidad, cada participante debió preparar un clásico plato de cancha: choripán, sándwich de bondiola, sándwich de milanesa o hamburguesa.
Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con propuestas simples pero llenas de sabor, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones implacables, propias de esta etapa avanzada del certamen.