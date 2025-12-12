12 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Gala olímpica

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de deporte. Repasá todos los detalles.

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Embed - Noche futbolera en Masterchef Celebrity: el Turco capitán, Wanda DT y penales para sumar minutos

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 11 de diciembre

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala relacionada por el deporte, ya que comenzó la semana de las Olimpiadas. En esta oportunidad, cada participante debió preparar un clásico plato de cancha: choripán, sándwich de bondiola, sándwich de milanesa o hamburguesa.

Lee además
La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte video
Definición

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte
Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos video
Insólito error

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con propuestas simples pero llenas de sabor, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones implacables, propias de esta etapa avanzada del certamen.

delantal gris, MasterChef Celebrity (2)
Varios participantes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Varios participantes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity

Famosos que subieron al balcón

  • La Joaqui
  • Turco Husaín
  • Sofía Martínez
  • Momi Giardina

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Maxi López
  • Andy Chango
  • Miguel Ángel Rodríguez
  • Marixa Balli

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Por qué Damián Betular no apareció en MasterChef y quién fue el famoso chef que lo reemplazó

Estos famosos de MasterChef Celebrity no dieron la talla y quedaron con el delantal negro

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

Un famoso de MasterChef Celebrity reaccionó sin filtros ante la incorporación de Yanina Latorre

Qué le dijo el jurado a Julia Calvo en MasterChef Celebrity y por qué terminó llorando

MasterChef Celebrity: los famosos que subieron al balcón y los que quedaron con delantal gris

Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas

Su plato fue tan malo que fue eliminado de MasterChef Celebrity: ¿quién es?

LO QUE SE LEE AHORA
Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos
Susto

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Las Más Leídas

Verano 2026: Chile refuerza la seguridad e invita a los mendocinos a vacacionar en el Pacífico.
Vacaciones 2026

Tras hechos de delincuencia sufridos por mendocinos, Chile refuerza la seguridad para este verano

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti

Ante la gravedad del cuadro, los profesionales dispusieron el traslado urgente al hospital Notti
Las Violetas

Un niño de dos años fue atropellado tras una peligrosa maniobra en Lavalle y permanece internado

La UNCuyo acortó las carreras de una de sus facultades para una rápida inserción laboral.
Reforma Educativa

La UNCuyo acortó las carreras de otra de sus facultades para una rápida inserción laboral

La historia y la ciencia abren un diálogo que muestra cómo la masturbación influye en la sexualidad
Tabués y verdades

Sexualidad, pareja y masturbación: entre la ansiedad, el placer y el mito

Te Puede Interesar

Las economías regionales siguen siendo un sector que no logra sacar la cabeza
Semáforo productivo

Economías regionales: recuperación desigual mientras crecen las tensiones estructurales según Coninagro

Por Marcelo López Álvarez
Elección clave en la UCR: el partido renueva autoridades y define su vínculo con Milei.
ELECCIÓN CLAVE

La UCR nacional renueva autoridades y define su vínculo con Milei: el rol de Cornejo

Por Cecilia Zabala
Nació un pichón de cóndor andino en el Parque Provincial Tupungato.
conservación

La cordillera mendocina celebra otro cóndor andino: mirá las fotos del nuevo pichón

Por Sitio Andino Sociedad