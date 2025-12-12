Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Embed - Noche futbolera en Masterchef Celebrity: el Turco capitán, Wanda DT y penales para sumar minutos Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 11 de diciembre Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala relacionada por el deporte, ya que comenzó la semana de las Olimpiadas. En esta oportunidad, cada participante debió preparar un clásico plato de cancha: choripán, sándwich de bondiola, sándwich de milanesa o hamburguesa.

Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con propuestas simples pero llenas de sabor, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones implacables, propias de esta etapa avanzada del certamen.

delantal gris, MasterChef Celebrity (2) Varios participantes recibieron el delantal gris en MasterChef Celebrity Famosos que subieron al balcón

La Joaqui

Turco Husaín

Sofía Martínez

Momi Giardina Participantes que quedaron con delantal gris Maxi López

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Marixa Balli Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.