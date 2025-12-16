Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este lunes 15 de diciembre
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este lunes en una gala atravesada por el deporte, en el marco de la continuidad de la semana de las Olimpiadas. En esta ocasión, la temática fue el boxeo y los participantes debieron preparar un plato libre con los ingredientes que les tocó en la canasta.
Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con platos de gran presentación y mucho sabor, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones muy duras, propias de una etapa avanzada del certamen.
