Noche de boxeo

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de deporte. Repasá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y quiénes lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este lunes 15 de diciembre

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este lunes en una gala atravesada por el deporte, en el marco de la continuidad de la semana de las Olimpiadas. En esta ocasión, la temática fue el boxeo y los participantes debieron preparar un plato libre con los ingredientes que les tocó en la canasta.

Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con platos de gran presentación y mucho sabor, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones muy duras, propias de una etapa avanzada del certamen.

Embed - TODOS LOS PLATOS: los delantales acorralaron al jurado en el ring de boxeo #MasterchefCelebrity

Famosos que subieron al balcón

  • Sofía "La Reini" Gonet
  • Emilia Attias
  • Evangelina Anderson
  • Agustín "Cachete" Sierra

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Ian Lucas
  • Julia Calvo
  • Susana Roccasalvo
  • Leandro "Chino" Leunis

