11 de diciembre de 2025
Sitio Andino
Definición

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

Este miércoles se vivió una intensa gala de eliminación en MasterChef Celebrity. Te contamos quién fue el participante que debió despedirse del reality.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

Quién fue el último eliminado de Masterchef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de exigencias y emociones. En esta oportunidad, ocho participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío de la noche fue preparar un plato cuyo ingrediente principal fuera el “huevo”.

Los delantales negros quedaron para Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui. Sin embargo, gracias a un mini desafío, Andy Chango logró subir directamente al balcón.

Embed - Todo Masterchef Celebrity explotó en llanto con la octava eliminación

La tensión llegó a su punto máximo en los minutos finales, cuando Tobal y La Reini se convirtieron en las participantes más comprometidas de la noche. Tras un intenso debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la influencer.

Finalmente, fue Germán Martitegui quien anunció el veredicto: Eugenia Tobal se convirtió en la octava eliminada del certamen. Su revuelto de gramajo no logró convencer al jurado y marcó el final de su paso por el reality.

Eugenia Tobal
Eugenia Tobal qued&oacute; eliminada de MasterChef Celebrity 2025

Eugenia Tobal quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

