La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen , dando cierre a su paso por la competencia.

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación cargada de exigencias y emociones. En esta oportunidad, ocho participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui. El desafío de la noche fue preparar un plato cuyo ingrediente principal fuera el “huevo” .

Los delantales negros quedaron para Momi Giardina, Andy Chango, Eugenia Tobal, Sofía “La Reini” Gonet, Ian Lucas, Sofía Martínez, Emilia Attias y La Joaqui. Sin embargo, gracias a un mini desafío, Andy Chango logró subir directamente al balcón .

La tensión llegó a su punto máximo en los minutos finales, cuando Tobal y La Reini se convirtieron en las participantes más comprometidas de la noche. Tras un intenso debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la influencer .

Finalmente, fue Germán Martitegui quien anunció el veredicto: Eugenia Tobal se convirtió en la octava eliminada del certamen. Su revuelto de gramajo no logró convencer al jurado y marcó el final de su paso por el reality.

Eugenia Tobal Eugenia Tobal quedó eliminada de MasterChef Celebrity 2025

