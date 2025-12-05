MasterChef Celebrity: los famosos que subieron al balcón y los que quedaron con delantal gris

Por Juan Pablo Strappazzon







Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 4 de diciembre Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala marcada por la tensión y la creatividad. En esta ocasión, cada participante debió improvisar un plato utilizando únicamente los ingredientes que pudo adquirir según el saldo asignado, una consigna que puso a prueba ingenio y estrategia.

Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con preparaciones equilibradas y llenas de personalidad, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones muy duras, acorde a la etapa avanzada del certamen.

Julia Calvo, MasterChef Celebrity Julia Calvo fue una de las participantes que peor la pasó en la gala de MasterChef Celebrity Famosos que subieron al balcón

La Joaqui

Chino Leunis

Emilia Attias

Agustín "Cachete" Sierra Participantes que quedaron con delantal gris Julia Calvo

Sofía Martínez

Sofía “Reini” Gonet

