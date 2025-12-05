MasterChef Celebrity: los famosos que subieron al balcón y los que quedaron con delantal gris

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.
Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 4 de diciembre
Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala marcada por la tensión y la creatividad. En esta ocasión, cada participante debió improvisar un plato utilizando únicamente los ingredientes que pudo adquirir según el saldo asignado, una consigna que puso a prueba ingenio y estrategia.
Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con preparaciones equilibradas y llenas de personalidad, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones muy duras, acorde a la etapa avanzada del certamen.