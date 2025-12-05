5 de diciembre de 2025
{}
Noche de tensión

MasterChef Celebrity: los famosos que subieron al balcón y los que quedaron con delantal gris

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de mucha tensión. Repasá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 4 de diciembre

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse este jueves en una gala marcada por la tensión y la creatividad. En esta ocasión, cada participante debió improvisar un plato utilizando únicamente los ingredientes que pudo adquirir según el saldo asignado, una consigna que puso a prueba ingenio y estrategia.

Mientras algunos famosos sorprendieron al jurado con preparaciones equilibradas y llenas de personalidad, otros no lograron convencer y recibieron devoluciones muy duras, acorde a la etapa avanzada del certamen.

Julia Calvo, MasterChef Celebrity
Julia Calvo fue una de las participantes que peor la pas&oacute; en la gala de MasterChef Celebrity

Julia Calvo fue una de las participantes que peor la pasó en la gala de MasterChef Celebrity

Famosos que subieron al balcón

  • La Joaqui
  • Chino Leunis
  • Emilia Attias
  • Agustín "Cachete" Sierra

Participantes que quedaron con delantal gris

  • Julia Calvo
  • Sofía Martínez
  • Sofía “Reini” Gonet
  • Ian Lucas

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables)

