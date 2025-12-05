Qué le dijo el jurado a Julia Calvo en MasterChef Celebrity y por qué terminó llorando

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Julia Calvo vivió uno de los momentos más tensos de la noche tras recibir duras devoluciones del jurado .

Este jueves se vivió una gala cargada de tensión, en la que cada participante debió improvisar un plato utilizando únicamente los ingredientes que pudo adquirir según el saldo asignado .

Por azar, a Julia Calvo le tocó “Saldo acreditado” , lo que le permitió contar con más opciones para su plato libre. Tras preparar su combinación de ojo de bife con palta a la plancha, espárragos salteados y ensalada de pepino , se presentó ante el exigente jurado de MasterChef Celebrity.

Lo que nunca imaginó fue que recibiría críticas muy duras por parte del jurado. “ Tenías una heladera llena, con elementos espectaculares pero no hay cocina . Estamos en MasterChef... Hay varias cosas que no andan bien.”, comenzó diciendo Donato de Santis.

“Tenés que mostrarnos otra cosa. Vos estás cocinando para nosotros”, explicó Germán Martitegui. Por último, Damián Betular agregó: “Para mí hay un error de presentación. La carne cortada no queda bien nunca”. Todas estas devoluciones provocaron que la participante se angustiara y rompiera en llanto. Ante las cámaras, Julia Calvo confesó: "Si no fuera porque me gusta tanto, colgaría los guantes acá".

Afortunadamente, con el correr de los minutos la tensión se desvaneció, aunque igualmente terminó recibiendo el delantal gris. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.