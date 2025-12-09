9 de diciembre de 2025
MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa, con dos medallas en juego y participantes que terminaron con el delantal negro. Repasá los detalles.

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

MasterChef Celebrity: ganadores de las medallas y participantes en la cuerda floja

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otros terminaron con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity 2025

Según se vio en la transmisión, el nuevo desafío de MasterChef Celebrity sorprendió con la vuelta del muro (un clásico del formato) que volvió a separar a las parejas encargadas de cocinar en conjunto y presentar un mismo plato.

Tras degustar todas las preparaciones, el jurado eligió como ganadora de las medallas de la semana a la dupla formada por Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra. Por decisión de ambos, Marixa se quedó con la medalla dorada y él con la plateada. Su fettuccine con crema de champiñones, pistacho y jamón crudo fue suficiente para destacarse en la gala.

Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra
Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Marixa Balli y Agustín “Cachete” Sierra ganaron las medallas en MasterChef Celebrity

Pero no todo fue positivo en la noche. La Joaqui y Emilia Attias no lograron convencer con su propuesta y fueron señaladas como las más flojas. Como consecuencia, recibieron el delantal negro y quedaron en riesgo de eliminación.

La Joaqui y Emilia Attias
La Joaqui y Emilia Attias recibieron el delantal negro en MasterChef Celebrity

La Joaqui y Emilia Attias recibieron el delantal negro en MasterChef Celebrity

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

