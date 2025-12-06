6 de diciembre de 2025
Un famoso de MasterChef Celebrity reaccionó sin filtros ante la incorporación de Yanina Latorre

 Por Juan Pablo Strappazzon

Una de las noticias más destacadas de la semana fue la incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity. Mientras algunos celebraron la decisión, otros se mostraron neutrales. En esta nota, te contamos la opinión de una participante actual y por qué generó polémica.

La reacción de un participante ante la llegada de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity

En el programa LAM, Marixa Balli se expresó sin filtros sobre la incorporación de Yanina Latorre a MasterChef Celebrity, quien reemplaza a Maxi López: "Y bueno, se da. Nuestros caminos se unen. Se volvieron a unir nuevamente. Le está gustando Telefe".

Posteriormente, agregó: "Vi un reel de Bondi, diciendo que iba a estar detonada, enojada. No, chicos, todo bien, todo me chupa un huevo. Yo hago lo mío, no compito con nadie, no busco el lugar de nadie. Es especial, va para donde tiene que ir. Es así, no sé si hay una amistad. Yo para decir algo feo de alguien, tengo que estar realmente segura. Y si esa persona me encara, tengo que estar segura de que le voy a decir: 'Sí, pienso eso de vos'".

MasterChef Celebrity (2)
Marixa Balli y Yanina Latorre tuvieron rispideces en el pasado

Marixa Balli y Yanina Latorre tuvieron rispideces en el pasado

Por último, reconoció: "Y hay cosas que me molestaron en su momento, cada uno sabe por qué. No terminó mal la relación, porque todos nos podemos equivocar y todos podemos pensar de una manera".

Es importante recordar que ambas tuvieron rispideces en el pasado cuando compartían espacio en LAM. Diferencias en la manera de manejar reemplazos y conducciones, percepciones de trato desigual, acusaciones de ego, entre otros factores, llevaron a que sus caminos se separaran. / Exitoina

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

