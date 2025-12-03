Sofi Martínez protagonizó un verdadero papelón en MasterChef y vivió su momento más incómodo

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Sofi Martínez se robó toda la atención tras protagonizar un verdadero papelón .

Antes de comenzar con la preparación de los platos, los participantes que llevaban delantal gris tuvieron que afrontar un mini desafío basado en una serie de preguntas y respuestas centradas en la Argentina .

Cuando llegó el turno de Sofi Martínez, Wanda Nara leyó la consigna: " ¿Cómo se lo conoce popularmente al gol que hizo Maradona con la mano a Inglaterra en el Mundial 86? ".

De inmediato, tanto el jurado como sus compañeros estallaron en risas, convencidos de que se trataba de una de las preguntas más simples de la noche. Pero el clima cambió por completo cuando escucharon la insólita respuesta de Sofi: “El gol del siglo” , dijo con total seguridad.

" ¡Noooo! ¡Nooo! ¡La mano de Dios!", reaccionaron todos los presentes en el estudio. Sin embargo, quien más se hizo notar fue Andy Chango, que lanzó: "¡Buscate otro trabajo!". Finalmente, la participante reconoció que se había confundido con otro gol del ídolo argentino y que por eso cometió el error.

