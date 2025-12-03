MasterChef Celebrity: los famosos que lograron zafar y los que están a un paso de la eliminación

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quiénes subieron al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Así quedó la noche en MasterChef Celebrity: los salvados y los participantes complicados Según mostró la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre el equipo de Sofi Martínez y Andy Chango y el de Alex Pelao y Julia Calvo, quienes competían por los últimos lugares disponibles en el balcón. Finalmente, y de manera sorpresiva, el jurado se inclinó por Sofi y Andy, dejando al resto fuera de la instancia y rumbo a la gala de eliminación.

Sofi Martínez y Andy Chango, Masterchef Celebrity Sofi Martínez y Andy Chango subieron al balcón en MasterChef Celebrity Su particular Torta Argentina conquistó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación muy estética y a unos bizcochos impecables, convirtiéndose en uno de los platos más elogiados de la jornada.

Por otro lado, los delantales negros quedaron para Alex Pelao, Julia Calvo, Miguel Ángel Rodríguez, Sofía “La Reini” Gonet, Emilia Attias, Marixa Balli y La Joaqui, quienes deberán darlo todo en la próxima edición para seguir en competencia.

Embed - Los ganadores de la torta argentina prometieron que harán un "trío" - Masterchef Celebrity