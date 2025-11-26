MasterChef Celebrity: quién logró salvarse y qué famosos siguen en la cuerda floja

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quién subió al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Así quedó la noche en MasterChef Celebrity: el salvado y los participantes complicados Según mostró la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre Ian Lucas, Eugenia Tobal y Alex Pelao, quienes competían por el último lugar disponible en el balcón. Finalmente, y de manera sorpresiva, el jurado decidió que Ian Lucas fuera el salvado de la jornada, dejando al resto fuera de la instancia y rumbo a la gala de eliminación.

Ian Lucas, MasterChef Celebrity Ian Lucas subió al balcón de MasterChef Celebrity Su goulash con spaetzle conquistó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui gracias a una presentación impecable y un sabor que destacó entre los mejores de la noche, convirtiéndose en uno de los platos más elogiados.

Por otro lado, los delantales negros quedaron para Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Embed - Los tres mejores platos de la noche: ¿Qué participante sube al balcón? - Masterchef Celebrity