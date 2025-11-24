24 de noviembre de 2025
El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse para vivir poner a prueba a todos sus concursantes.

Por Sitio Andino MuchoShow

Las hornallas de MasterChef Celebrity volvieron a encenderse donde el jurado elevó la vara con un desafío técnico que puso a prueba la precisión de los famosos y definió a los participantes que aseguraron su pase a la gala de beneficios y aquellos que deberán enfrentarse nuevamente en la gala de última chance.

Miguel Ángel Rodríguez y su fallido raviol

En el reto de la noche, los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui desafiaron a los participantes a ejecutar un plato icónico: un Raviolón Nino Bergese.

El plato se caracteriza por tener en su interior una yema de huevo cruda encapsulada dentro de la pasta. Si bien hubo platos buenos y otros no tanto, quien se robó todos los focos de atención fue el raviolón de Miguel Ángel Rodríguez.

El actor presentó su versión del plato de Nino Bergese: un raviol plano, con poco relleno y duro. Al ver el palto, el jurado fue severo con su devolución, comparando su pasta con “un panqueque” o inclusive “una pascualina”.

Embed - La divertida reacción del jurado ante el raviolón que cocinó Miguel Ángel - Masterchef Celebrity

“Tenés que esperar que a otro le vaya peor”, sentenció Betular.

Los participantes que subieron al balcón

Julia Calvo, Marixa Balli, Sofi Martínez, Cachete Sierra, Susana Roccasalvo y Sofi Gonet.

Los participantes que vuelven a la gala de “última chance”

Alex Pelao Ke, Ian Lucas, Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

