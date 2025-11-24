El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal.

Las hornallas deMasterChef Celebrity volvieron a encenderse donde el jurado elevó la vara con un desafío técnico que puso a prueba la precisión de los famosos y definió a los participantes que aseguraron su pase a la gala de beneficios y aquellos que deberán enfrentarse nuevamente en la gala de última chance.
Miguel Ángel Rodríguez y su fallido raviol
En el reto de la noche, los chefs Damián Betular, Donato de Santis y Germán Martitegui desafiaron a los participantes a ejecutar un plato icónico: un Raviolón Nino Bergese.
El plato se caracteriza por tener en su interior una yema de huevo cruda encapsulada dentro de la pasta. Si bien hubo platos buenos y otros no tanto, quien se robó todos los focos de atención fue el raviolón de Miguel Ángel Rodríguez.
El actor presentó su versión del plato de Nino Bergese: un raviol plano, con poco relleno y duro. Al ver el palto, el jurado fue severo con su devolución, comparando su pasta con “un panqueque” o inclusive “una pascualina”.
Embed - La divertida reacción del jurado ante el raviolón que cocinó Miguel Ángel - Masterchef Celebrity
“Tenés que esperar que a otro le vaya peor”, sentenció Betular.
Los participantes que subieron al balcón
Julia Calvo, Marixa Balli, Sofi Martínez, Cachete Sierra, Susana Roccasalvo y Sofi Gonet.
Los participantes que vuelven a la gala de “última chance”
Alex Pelao Ke, Ian Lucas, Momi Giardina, Andy Chango y Miguel Ángel.