El momento más tierno de MasterChef: por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados

La última gala de MasterChef Celebrity emocionó a los fanáticos con el abrazo entre Maxi López y Wanda Nara. Descubrí qué pasó realmente.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se vivió un momento especialmente emotivo, cuando Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados.

Por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados en MasterChef

En la gala de este jueves, los hijos de los participantes se convirtieron en los grandes protagonistas al encargarse de ir al mercado para elegir los ingredientes con los que sus padres debían preparar sus platos. Al momento de la presentación, Maxi López llevó ante el jurado su propuesta: pechuga de pollo con un salteado de pimientos, cebolla y ajo, acompañada de una reducción de manteca, papas fritas y huevo frito.

Tras recibir una excelente devolución de parte de Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, Wanda Nara le hizo una pregunta que lo conmovió profundamente: “¿Qué es lo más difícil, Maxi, de tener a los chicos lejos? De los dos lados, porque también te toca tener la panza lejos hoy y el bebé en camino”.

Embed - Maxi López lloró al hablar de sus hijos: "Me la paso extrañando" - Masterchef Celebrity

Que te la pasas extrañando. Allá, acá”, respondió Maxi López, visiblemente emocionado y secándose las lágrimas. De inmediato, Wanda se acercó para abrazarlo y consolarlo: “No llores, están todos bien los chicos, eso es lo importante”. “No me puedo contener. Difícil. Trato de estar presente acá y allá. Me cuesta. Es difícil”, continuó el ex futbolista. Luego añadió: “Me pasa ahora que extraño muchísimo a la piccola (Elle). Cuando estoy acá, extraño a mi hija. Cuando estoy allá, extraño a mis hijos”.

