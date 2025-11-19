Quién logró subir al balcón de MasterChef Celebrity y la lista completa de los que peligran

Por Juan Pablo Strappazzon







Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quién subió al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quién subió al balcón y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity Según se vio en la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre Marixa Balli y Emilia Attias, quienes se disputaban el último lugar en el balcón. Sin embargo, de manera sorpresiva y por decisión del jurado, ambas fueron salvadas y lograron subir, quedando fuera de la gala de eliminación.

Marixa Balli y Emilia Attias, MasterChef Celebrity Marixa Balli y Emilia Attias subieron al balcón de MasterChef Celebrity El ceviche de algas con hongos que presentaron conquistó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, no solo por su prolija presentación, sino también por el equilibrio de sabores, convirtiéndose en uno de los platos más destacados de la jornada.

En cambio, los delantales negros quedaron para Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal.

