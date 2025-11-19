19 de noviembre de 2025
Sitio Andino
Noche intensa

Quién logró subir al balcón de MasterChef Celebrity y la lista completa de los que peligran

MasterChef Celebrity tuvo una noche de sorpresas donde se definió quién subió al balcón y varios terminaron con delantal negro. Mirá qué pasó en el reality.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, se definió quién subió al balcón, mientras que varios famosos terminaron con el delantal negro.

Quién subió al balcón y quiénes quedaron complicados en MasterChef Celebrity

Según se vio en la transmisión, la definición de la noche se resolvió en un mano a mano entre Marixa Balli y Emilia Attias, quienes se disputaban el último lugar en el balcón. Sin embargo, de manera sorpresiva y por decisión del jurado, ambas fueron salvadas y lograron subir, quedando fuera de la gala de eliminación.

Marixa Balli y Emilia Attias, MasterChef Celebrity
Marixa Balli y Emilia Attias subieron al balcón de MasterChef Celebrity

Marixa Balli y Emilia Attias subieron al balcón de MasterChef Celebrity

El ceviche de algas con hongos que presentaron conquistó a Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui, no solo por su prolija presentación, sino también por el equilibrio de sabores, convirtiéndose en uno de los platos más destacados de la jornada.

En cambio, los delantales negros quedaron para Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo y Eugenia Tobal.

