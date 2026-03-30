Bomba en Gran Hermano: Santiago del Moro confirmó quién es la nueva integrante de la casa

La espera terminó y el misterio sobre el nuevo ingreso a Gran hermano quedó finalmente revelado por Santiago del Moro . El conductor confirmó que Tamara Paganini, la histórica subcampeona de la primera edición, será quien reemplace a Jenny Mavinga. Su vuelta al programa más visto de la televisión argentina promete reconfigurar todas las alianzas actuales.

"Hoy 22:25 h vuelve ella a su casa... y vuelve por todo. Bienvenida Tamara" , escribió el conductor en sus redes sociales para terminar con las especulaciones. La noticia generó una sorpresa total entre los fanáticos, ya que se trata de una de las jugadoras más recordadas de la historia del formato en el país.

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La ex "hermanita" fue protagonista absoluta de la edición de 2001, donde permaneció 112 días dentro de la casa . En aquella oportunidad, logró llegar a la gran final y se quedó con el segundo puesto, detrás del campeón Marcelo Corazza.

El ingreso de Tamara Paganini responde a la vacante que dejó Jenny Mavinga, quien decidió abandonar la competencia de manera voluntaria en los últimos días. La producción buscó un perfil fuerte y con historia para ocupar ese lugar y generar un impacto inmediato en el juego.

Paganini ingresó al programa original con 27 años y rápidamente se convirtió en un personaje destacado por su fuerte personalidad. Su regreso en este 2026 representa una apuesta por la nostalgia y por un estilo de juego directo que podría chocar con los participantes actuales.

Tamara paganini, exGran Hermano Tamapra Paganini salió subcampeona en Gran Hermano 2001

Este lunes, además del ingreso de Tamara, se llevará adelante una nueva gala de eliminación marcada por el voto negativo del público. La convivencia, que ya venía tensa tras la salida de la participante congoleña, sumará ahora un elemento impredecible con la llegada de una veterana del certamen.

Los nombres que no entraron a Gran hermano

La confirmación de Paganini dejó en el camino una larga lista de rumores que circularon con fuerza durante todo el fin de semana. Entre las figuras que más sonaban para ocupar el lugar de Mavinga se encontraban:

Graciela Alfano : La exvedette reconoció que hubo interés de la producción, pero no habrían llegado a un acuerdo económico.

: La exvedette reconoció que hubo interés de la producción, pero no habrían llegado a un acuerdo económico. Cony Capelli : La ganadora de la versión chilena del certamen fue una de las versiones más fuertes, aunque ella misma terminó desmintiendo el rumor en sus redes.

: La ganadora de la versión chilena del certamen fue una de las versiones más fuertes, aunque ella misma terminó desmintiendo el rumor en sus redes. Juliana "Furia" Scaglione : Una publicación misteriosa de la jugadora de la segunda temporada argentina despertó sospechas que finalmente no se concretaron.

: Una publicación misteriosa de la jugadora de la segunda temporada argentina despertó sospechas que finalmente no se concretaron. Catalina Gorostidi: Los fanáticos también especularon con el regreso de la pediatra, posibilidad que generó un rechazo masivo en diversos sectores del fandom.

Graciela Alfano, Furia de Gran hermano y Cony Capelli, GH Chile y Catalina Gorostidi Los nombres que sonaron para ocupar el lugar que dejó Mavinga en Gran Hermano

Con el reingreso de una figura de la talla de Tamara Paganini, el reality busca dejar atrás las controversias recientes y apostar por un contenido que apele a la memoria de los espectadores. La gala de este lunes será, sin dudas, un antes y un después en la competencia, donde la experiencia de una finalista histórica se cruzará con las ambiciones de los nuevos jugadores en la casa más famosa del país.