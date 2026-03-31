Gran Hermano: quién fue eliminado y por qué su salida generó festejos y enojo

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. Tras la gala de eliminación, se conoció al siguiente eliminado de la casa ¿De quién se trata? Te lo contamos.

La gala de eliminación comenzó con mucha tensión en la casa de Gran Hermano Generación Dorada. En total, cuatro participantes quedaron en la cuerda floja y expuestos a la decisión del público: Lola Tomaszeuski, Yanina Zilli, Franco Poggio y Brian Sarmiento , todos bajo el sistema de voto negativo .

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Según se vio en la transmisión, la primera en salir de la placa fue Lola , quien lo festejó con mucha alegría. Minutos después, Zilli también recibió menos votos negativos y celebró su continuidad en el reality.

La definición final quedó en un mano a mano entre Sarmiento y Poggio . Finalmente, el veredicto fue contundente: Franco Poggio se convirtió en el nuevo eliminado de la edición tras recibir la mayor cantidad de votos negativos del público .

Embed - Brian vs. Franco: el público decidió y un jugador abandonó la casa de Gran Hermano Generación Dorada

Franco Poggio, Gran Hermano Franco Poggio es el nuevo eliminado de Gran Hermano 2026

Su salida generó un clima tenso dentro de la casa: mientras algunos participantes celebraron su eliminación, otros se mostraron molestos y en desacuerdo con el resultado, lo que dejó en evidencia una fuerte división en la convivencia.

¿Quiénes ya se fueron? Los eliminados de Gran Hermano 2026

Gabriel Lucero

Divina Gloria (abandono por salud)

Tomy Riguera

Carmiña Masi (expulsada)

Nicolás Sícaro

Kennys Palacios

Jenny Mavinga (abandono por decisión propia)

Franco Poggio

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