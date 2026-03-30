30 de marzo de 2026
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Wine Rock

Entre viñedos y rock: así se vivió el Wine Rock en Mendoza

Te contamos todos los detalles de una nueva edición del Wine Rock Sessions en la Provincia de Mendoza.

Interesante propuesta en Lomas del Malbec. Fotos: Dani Cano.

Interesante propuesta en Lomas del Malbec. Fotos: Dani Cano.

 Por Pablo Segura

En Lomas del Malbec de Luján de Cuyo se vivió una nueva edición del Wine Rock Sessions, con una jornada que dejó, además de grandes conciertos de la mano de Estelares, Pasado Verde, Catupecu Machu y los Ratones Paranoicos (entre otros), una experiencia única entre el hermoso paisaje mendocino, el vino y su cultura.

Con más de 15 etiquetas seleccionadas, algunas actividades guiadas por enólogos y una interesante propuesta gastronómica, el sábado la Provincia de Mendoza vivió una nueva edición del Wine Rock, un evento que año tras año se pone más interesante y reúne a miles de mendocinos, como así también a varios turistas.

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Juanse Ratones Paraonicos Wine Rock
Los Ratones Paranoicos cerraron el line up en el escenario principal del Wine Rock 2026.

Los Ratones Paranoicos cerraron el line up en el escenario principal del Wine Rock 2026.

Este 2026, la edición se recordará por algunos detalles sumamente emotivos, sobre todo, por el homenaje que hizo Catupecu Machu a Juan Cruz Yacopini, el piloto mendocino que sufrió un accidente y actualmente atraviesa una larga recuperación.

Pero también tuvo a Juanse, líder de los Ratones Paranoicos, tocando entre el público, y a un Fernando Ruiz Díaz encendido, haciendo poguear al público mendocino, en una calurosa tarde mendocina.

Entre viñedos y rock: así se vivió el Wine Rock en la Provincia de Mendoza

La edición 2026 del Wine Rock tuvo la particularidad que la temperatura conspiró, tal vez, para el consumo, justamente, del vino. Se apreció claramente una elección más de la cerveza, quizás para combatir el sol que impactaba fuertemente en el hermoso Lomas del Malbec, por lo menos, hasta iniciado el concierto de Catupecu Machu.

En un evento claramente destinado a la cultura vitivinícola, con degustaciones, experiencias y demás, una buena parte del público eligió la cerveza para llevar adelante la jornada.

Estelares

Tal vez ese mismo calor hizo que Ruiz Días agitara en más de una ocasión al público mendocino para ponerle pogo al festival. De esta forma, la temperatura fue subiendo con el correr de las horas y la jornada terminó con un Juanse tocando y cantando entre el público, ante cientos de cámaras que lo enfocaban y fans que lo abrazaban.

Lo que tenés que saber del Wine Rock

El Wine Rock es una interesante propuesta para quienes quieren alternar un festival de rock, con distintas bandas y dj’s, con una experiencia vitivinícola en una exclusiva bodega.

Esperanzah y Néctar 02 comenzaron a ponerle color a la jornada, después Pasado Verde y Estelares dejaron el escenario caliente para que Catupecu Machu, con el mendocino Nicolás "Vikingo" Meardi en batería y Ratones Paranoicos completaran el line up.

Mientras en el escenario Cava Sound, Panza DJ y la brasilera Jessica Brankka ofrecieron sus tracklist entre cada concierto en el escenario principal.

Fer Ruiz Diaz Catupecu Machu

Tal vez en la edición más “rockera” que se recuerde, este año el festival supo reunir al más fanático de la música con aquel que le interesa las degustaciones y el entorno de un lugar que demuestra los hermosos paisajes de la Provincia de Mendoza.

Habrá que esperar hasta el 2027 para la próxima edición pero si el gusto es la música, las experiencias vitivinícolas y pasar un día en una hermosa bodega lujanina, sepa que el Wine Rock es un hermoso festival que llegó a la provincia de Mendoza para instalarse y transformarse en una cita casi obligada.

Fotos: Dani Cano

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