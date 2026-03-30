Tamara Paganini vuelve a Gran Hermano y su excompañero Gastón Trezeguet la destrozó 

La confirmación del ingreso de Tamara Paganini a Gran Hermano Generación Dorada sacudió por completo la televisión argentina. La histórica subcampeona de la primera edición regresa al formato que la lanzó a la fama mundial hace veinticinco años, despertando tanto nostalgia en los espectadores como duras críticas entre sus excompañeros por su polémico pasado judicial.

Tamara fue la gran protagonista de la primera edición de 2001 , un hito fundacional para la televisión en Latinoamérica. Entró al casting casi por accidente, acompañando a su novio de entonces, y terminó habitando la casa durante 112 días, donde se consagró subcampeona detrás de Marcelo Corazza con picos de 38 puntos de rating.

Su salida de la casa fue un fenómeno social sin precedentes que ella misma recordó con crudeza. "Cuando se abrió la puerta esperaba ver a Mariano Peluffo, a mi papá, a mi mamá… pero había una marea humana, remeras con nuestras caras. Se me escapó un chorrito de pis" , confesó sobre aquel impacto masivo que cambió su vida para siempre.

Sin embargo, su regreso a la pantalla de Telefe no fue bien recibido por todos, especialmente por Gastón Trezeguet. El histórico estratega y actual analista del programa estalló en sus redes sociales, acusando a Paganini de tener una "doble moral" debido a los juicios que ella inició contra la producción años atrás.

Trezeguet no se guardó nada y disparó de forma textual: "Quiero creer que va a devolver toda la plata que le sacó a las empresas porque supuestamente le había hecho mal Gran Hermano. Digo, sería lo más justo, ¿no?". El panelista recordó que Tamara denunció durante una década el "trato inhumano" que supuestamente recibió en el concurso.

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Entre la nostalgia y la controversia del reality

El trasfondo de esta pelea radica en que Paganini sostuvo durante mucho tiempo que el programa le había "arruinado la vida". Tras ganar 39 mil pesos en la época del "uno a uno", la crisis del 2001 licuó sus ahorros y la dejó en una situación económica desesperante: "La plata desapareció", resumió sobre aquel traumático momento.

Hoy, a los 52 años, Tamara decide enfrentar nuevamente las cámaras en un contexto mediático totalmente diferente. Su ingreso como reemplazo de Mavinga promete ser el punto de mayor tensión en la convivencia, enfrentando el recuerdo de aquella joven stripper de 2001 con la mujer madura que ahora busca una revancha en la casa.