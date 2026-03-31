Quién es Tamara Paganini, la histórica ex participante de Gran Hermano que volvió a la casa

Este lunes se llevó a cabo una nueva emisión de Gran Hermano Generación Dorada 2026 , el reality que reúne a famosos, figuras populares y participantes anónimos. En esta ocasión, el ingreso de la histórica ex participante Tamara Paganini sorprendió a todos. ¿Quién es?

Tamara Paganini , de 52 años, se hizo conocida en 2001 , cuando participó en la primera edición de Gran Hermano Argentina , en una época en la que el formato recién desembarcaba en la televisión local. Por entonces, trabajaba en un bingo y decidió presentarse al casting de manera espontánea, sin imaginar el nivel de exposición que alcanzaría.

Ya dentro de la casa, construyó una fuerte presencia junto a Gastón Trezeguet y Marcelo Corazza , con quienes integró uno de los grupos más recordados del ciclo. Su forma de ser directa, impulsiva y sin filtros la posicionó rápidamente como una de las protagonistas.

A lo largo del programa, se destacó por su actitud audaz y por estrategias que no pasaron desapercibidas, lo que generó tanto apoyo como rechazo entre el público. Incluso, en su afán por destacarse, llegó a construir relatos sobre su vida que reforzaron su perfil mediático y la llevaron hasta la final, donde se consagró subcampeona .

A más de dos décadas de su debut, su regreso a la casa reaviva su historia y abre una nueva etapa. Su fuerte personalidad y sus declaraciones antes de ingresar (en diálogo con Santiago del Moro) no pasaron desapercibidas: “La casa es mía y todos los demás son okupas. Hay que sacarlos”.

Tamara Paganini (2) Tamara Paganini volvió y promete revolucionar la casa de Gran Hermano

Este combo de historia, carácter y polémica explica por qué su vuelta genera tanta expectativa entre los seguidores del reality. Si querés estar al tanto de todo lo que sucede en la casa más famosa de Argentina, con las últimas novedades, participantes, polémicas y momentos clave, hacé clic aquí y mantenete siempre informado.