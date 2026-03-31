31 de marzo de 2026
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Luisana Lopilato

El día que Luisana Lopilato casi muere: la fuerte confesión que dejó mudo a Mario Pergolini

Luisana Lopilato reveló en el programa de Mario Pergolini un dramático accidente de su infancia en el que su hermano le salvó la vida.

El día que Luisana Lopilato casi muere: la fuerte confesión que dejó mudo a Mario Pergolini

El día que Luisana Lopilato casi muere: la fuerte confesión que dejó mudo a Mario Pergolini

Por Sitio Andino MuchoShow

La actriz Luisana Lopilato sorprendió a todos durante su reciente visita al programa de televisión conducido por el periodista Mario Pergolini, “Otro día perdido”. En una charla íntima y cargada de emociones, la artista relató por primera vez un traumático episodio de su niñez en el barrio porteño de Parque Chas que casi termina en una tragedia fatal.

Un accidente eléctrico en Parque Chas

La actriz recordó que, a los ocho años, se electrocutó al tocar un poste de luz con la tapa abierta en la Plaza El Trébol. Ante el peligro inminente, su hermano Darío reaccionó rápido y le pegó una patada para despegarla de la corriente eléctrica.

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"Si él no hacía eso me moría; mi hermano me salvó la vida", confesó conmovida mientras mostraba la pequeña cicatriz en su mano izquierda. La anécdota dejó impactado al conductor, quien no esperaba semejante revelación en el debut de la segunda temporada de su ciclo.

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La videollamada de Michael Bublé y Mario Pergolini

Otro momento destacado fue la sorpresiva aparición de Michael Bublé mediante una videollamada desde un pelotero en Argentina. El cantante canadiense se mostró cuidando a sus cuatro hijos mientras bromeaba sobre su caótica pero feliz vida familiar frente a las cámaras.

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Bublé no escatimó en elogios para su esposa, destacando su versatilidad y talento en diversas disciplinas artísticas. "Luisana es muy talentosa, ella puede con todo", afirmó el músico, cerrando una entrevista que mezcló confesiones profundas con el humor característico que define a la pareja.

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