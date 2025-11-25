Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Maxi López se robó la atención tras dedicarle un peculiar tema a Wanda Nara.
El palito de Maxi López a Wanda Nara que encendió la gala de MasterChef Celebrity
La gala del lunes contó con la presencia del cantante Ariel Puchetta, quien añadió un desafío especial: los participantes debían demostrar su talento tanto en la cocina como en el karaoke.
Cuando llegó el turno de Maxi López de cantar en la cabina, interpretó la icónica canción de Ráfaga, "Mentirosa", y no dudó en dedicársela a Wanda Nara, generando risas entre los presentes.
Lejos de sentirse incómoda, la empresaria se animó a meterse en la cabina a bailar. Al finalizar, comentó entre risas: "Maxi estaba chocho cantando", dejando en claro que la dedicación había sido tomada con humor y buena onda.