25 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Noche de música

Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Este lunes en MasterChef Celebrity Argentina, Maxi López sorprendió dedicándole un tema a Wanda Nara y revolucionó todo el estudio. Mirá qué pasó.

Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta oportunidad, Maxi López se robó la atención tras dedicarle un peculiar tema a Wanda Nara.

El palito de Maxi López a Wanda Nara que encendió la gala de MasterChef Celebrity

La gala del lunes contó con la presencia del cantante Ariel Puchetta, quien añadió un desafío especial: los participantes debían demostrar su talento tanto en la cocina como en el karaoke.

Lee además
El momento más tierno de MasterChef: por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados video
Emoción

El momento más tierno de MasterChef: por qué Maxi López y Wanda Nara terminaron abrazados
Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión video
Inesperado

Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión

Cuando llegó el turno de Maxi López de cantar en la cabina, interpretó la icónica canción de Ráfaga, "Mentirosa", y no dudó en dedicársela a Wanda Nara, generando risas entre los presentes.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MasterChef | La gala de anoche tenía un condimento especial: cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke. Y a Maxi le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa”, de Ráfaga. El exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó directamente a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar. La presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar: “A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado. Más noticias en sitioandino.com #MaxiLópez #WandaNara #bailar #Materchef #celebrity"
View this post on Instagram

Lejos de sentirse incómoda, la empresaria se animó a meterse en la cabina a bailar. Al finalizar, comentó entre risas: "Maxi estaba chocho cantando", dejando en claro que la dedicación había sido tomada con humor y buena onda.

Temas
Seguí leyendo

¡Bombazo! La noticia que nadie quería escuchar sobre esta famosa banda argentina

Qué pasó en MasterChef Celebrity: dos medallas y un participante al borde de la eliminación

Mirá cómo fue el regreso de Bandana a los escenarios tras 25 años

El jurado de MasterChef Celebrity puso la vara muy alta y un participante la pasó mal

Martín Fierro Latino 2025: conocé todos los ganadores, uno por uno

Bandana en crisis: tensiones internas y la dura reflexión de Lourdes Fernández tras la detención de su ex

Marcelo Tinelli podría ser el nuevo conductor de Gran Hermano

Premios Martín Fierro Latino 2025: horarios, sede, figuras invitadas y cambios clave en esta edición

LO QUE SE LEE AHORA
¡Bombazo! La noticia que nadie quería escuchar sobre esta famosa banda argentina
No se puede creer

¡Bombazo! La noticia que nadie quería escuchar sobre esta famosa banda argentina

Las Más Leídas

Se espera otra jornada calurosa este martes en la provincia de Mendoza.
El clima

Mucho calor, Zonda y tormentas fuertes: el pronóstico para este martes en Mendoza

Terrible choque frontal en Los Andes, Chile. 
hay dos menores heridos

Tres muertos tras un terrible accidente vial en Chile: dos de las víctimas son mendocinas

El sorteo 2403 del domingo entregó el pozo millonario que ganó un mendocino.
¡Qué suerte!

De dónde es y qué numeros acertó el mendocino que ganó $150 millones en el Telekino

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor
Tragedia en Alta Montaña

Un auto y un camión chocaron de frente en Luján de Cuyo: murió un conductor

El Quini 6 sortea $13.400 millones este miércoles 26 de noviembre.
Juegos de Azar

Se viene un súper pozo inédito del Quini 6: ¿Cuáles fueron los números más salidores en los últimos diez sorteos?

Te Puede Interesar

Las víctimas fatales eran oriundas de Maipú. 
conmoción en maipú

Quiénes son las víctimas fatales del accidente vial en Chile

Por Pablo Segura
Qué medidas de precaución recomienda el SMN ante un pronóstico de tormentas.
Recomendaciones

En Mendoza, al calor se le suma una alerta amarilla por tormentas: ¿para cuándo?

Por Celeste Funes
Los programas del Instituto Provincial de la Vivienda vigentes y cómo podes acceder a la casa propia. 

¿Cómo acceder a una casa del IPV en la provincia de Mendoza?

Por Cecilia Zabala