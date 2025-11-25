Epa, ¿Y ese palito? Maxi López le dedicó un peculiar tema a Wanda Nara y revolucionó la gala

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#MasterChef | La gala de anoche tenía un condimento especial: cada participante debía cantar mientras cocinaba en una noche de karaoke. Y a Maxi le tocó un tema que pareció elegido a propósito: “Mentirosa”, de Ráfaga. El exdelantero no perdió la oportunidad y se la dedicó directamente a Wanda, que lo miraba desde su puesto de conductora. “Nunca mejor elegido un tema”, comentó antes de comenzar a cantar. La presentadora respondió riéndose y hasta se animó a bailar: “A López me animo a menearle, tenemos más confianza”, admitió frente a las cámaras, dejando en claro que la tensión entre ambos quedó definitivamente en el pasado. Más noticias en sitioandino.com #MaxiLópez #WandaNara #bailar #Materchef #celebrity"

