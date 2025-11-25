25 de noviembre de 2025
Qué pasó en MasterChef Celebrity: dos medallas y un participante al borde de la eliminación

El reality MasterChef Celebrity tuvo una gala intensa con dos medallas en juego y un participante que terminó con el delantal negro. Repasá todos los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este lunes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otro terminó con el delantal negro.

Así fue la última gala de MasterChef Celebrity

Según se vio en la transmisión, Maxi López se quedó con la medalla dorada tras sorprender al jurado con unas exquisitas alitas de pollo glaseadas acompañadas de revuelto gramajo. Su plato destacó por la presentación y el sabor, lo que le otorgó el máximo reconocimiento de la noche.

Por su parte, Agustín “Cachete” Sierra obtuvo la medalla plateada gracias a sus nachos con guacamole y pico de gallo, además de un falafel con tzatziki. Aunque su propuesta tuvo algunos detalles por ajustar, logró impresionar y ubicarse entre los preferidos del jurado.

Sin embargo, no todo fue positivo. Sofi Martínez no logró convencer con su preparación y fue señalada como la más débil de la gala. Como consecuencia, recibió el delantal negro y quedó en riesgo de eliminación.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

