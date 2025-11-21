21 de noviembre de 2025
Noche de emociones

Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity y qué famosos quedaron con delantal gris

El reality MasterChef Celebrity dejó nuevos delantales grises, famosos que subieron al balcón y una gala cargada de mucha emoción. Repasá todos los detalles.

Por Juan Pablo Strappazzon

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 20 de noviembre

Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío cargado de emoción. Los participantes recibieron una visita muy especial: sus hijos, quienes llegaron al estudio con productos elegidos por ellos mismos en el mercado. Con esos ingredientes, cada famoso debió improvisar y crear un plato que reflejara creatividad.

La gala dejó momentos memorables. Uno de los más destacados fue el de Maxi López, cuyo plato sorprendió por su sabor. Sin embargo, no todos lograron lucirse: Eugenia Tobal tuvo una de las presentaciones más flojas de la noche y no consiguió convencer a los chefs con su propuesta.

Embed - PROGRAMA 26: LA SORPRESA de los HIJOS | MASTERCHEF CELEBRITY ARGENTINA 2025

Qué participantes subieron al balcón

  • Maxi López
  • La Joaqui
  • Chino Leunis

Qué participantes obtuvieron delantal gris y pasaron a la noche de última chance

  • Valentina Cervantes
  • Eugenia Tobal
  • Emilia Attias
  • Evangelina Anderson
  • Turco Husaín

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

