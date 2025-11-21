Quiénes subieron al balcón en MasterChef Celebrity y qué famosos quedaron con delantal gris

Este jueves se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras una nueva gala, quedaron definidos los famosos que recibieron los delantales grises y aquellos que lograron subir al balcón.

Todo lo que pasó en MasterChef Celebrity este jueves 20 de noviembre Las cocinas más famosas del país volvieron a encenderse este jueves con un desafío cargado de emoción. Los participantes recibieron una visita muy especial: sus hijos, quienes llegaron al estudio con productos elegidos por ellos mismos en el mercado. Con esos ingredientes, cada famoso debió improvisar y crear un plato que reflejara creatividad.

La gala dejó momentos memorables. Uno de los más destacados fue el de Maxi López, cuyo plato sorprendió por su sabor. Sin embargo, no todos lograron lucirse: Eugenia Tobal tuvo una de las presentaciones más flojas de la noche y no consiguió convencer a los chefs con su propuesta.

Maxi López

La Joaqui

Chino Leunis Qué participantes obtuvieron delantal gris y pasaron a la noche de última chance Valentina Cervantes

Eugenia Tobal

Emilia Attias

Evangelina Anderson

Turco Husaín