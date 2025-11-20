Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen

20 de noviembre de 2025
 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen, dando cierre a su paso por la competencia.

Quién fue el quinto eliminado de Masterchef Celebrity 2025

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación llena de tensión y emociones. En esta oportunidad, diez participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los delantales negros fueron para Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Eugenia Tobal, quienes debieron enfrentarse para continuar en competencia.

Embed - Walas vs. Susana Roccasalvo para definir la quinta eliminación - Masterchef Celebrity

La tensión alcanzó su punto máximo en los minutos finales, cuando Walas y Susana Roccasalvo quedaron como los participantes más comprometidos de la noche. Tras un ajustado debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la periodista.

Finalmente, fue Germán Martitegui quien anunció el veredicto: Walas se convirtió en el quinto eliminado del certamen. Su plato, una cookie de vainilla gigante, no logró convencer al jurado y marcó el final de su paso por el reality.

Walas, MasterChef
Walas quedó eliminado de MasterChef Celebrity

Walas quedó eliminado de MasterChef Celebrity

