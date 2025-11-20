Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante tuvo que despedirse del certamen , dando cierre a su paso por la competencia.

MasterChef Celebrity volvió a encenderse con una gala de eliminación llena de tensión y emociones . En esta oportunidad, diez participantes cocinaron bajo la atenta mirada del jurado integrado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los delantales negros fueron para Walas, Julia Calvo, Alex Pelao, Valentina Cervantes, Ian Lucas, Maxi López, Evangelina Anderson, Susana Roccasalvo, La Joaqui y Eugenia Tobal, quienes debieron enfrentarse para continuar en competencia.

La tensión alcanzó su punto máximo en los minutos finales, cuando Walas y Susana Roccasalvo quedaron como los participantes más comprometidos de la noche. Tras un ajustado debate, los chefs decidieron darle una nueva oportunidad a la periodista.

Finalmente, fue Germán Martitegui quien anunció el veredicto: Walas se convirtió en el quinto eliminado del certamen. Su plato, una cookie de vainilla gigante, no logró convencer al jurado y marcó el final de su paso por el reality.

