19 de noviembre de 2025
Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión

MasterChef Celebrity volvió con polémica este martes cuando un jurado llamó la atención a Wanda Nara y Maxi López. Enterate de todo lo que pasó.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un miembro del jurado llamó la atención a Wanda Nara y Maxi López, desatando una fuerte polémica.

Qué pasó con Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity

La noche de última chance de la quinta semana de MasterChef Celebrity comenzó con Maxi López concentrado en la preparación de su plato: un ceviche de algas con hongos.

En medio de la cocina, Wanda Nara se acercó a él y, junto a Ian Lucas y Maxi, comenzaron a improvisar un baile de TikTok. El jurado observó la escena con atención.

Embed - Polémica entre Damián Betular, Wanda Nara y Maxi López: "El trabajo de algunos es distraer"

Al presentar su ceviche, los jueces notaron que la preparación tenía carencias. Al ser consultado, López respondió que se debía a que “no llegó”. Damián Betular reaccionó de inmediato: “Para bailar TikToks sí llegás. Cuidado con las distracciones en MasterChef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer”.

La conductora, en tono de respuesta, señaló al youtuber como quien generaba la distracción y pidió que repitieran el baile de TikTok. Sin embargo, tanto él como Maxi se negaron a hacerlo nuevamente.

MasterChef Celebrity (2)
Damián Betular cuestionó a Wanda Nara y Maxi López

Damián Betular cuestionó a Wanda Nara y Maxi López

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

