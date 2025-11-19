Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un miembro del jurado llamó la atención a Wanda Nara y Maxi López, desatando una fuerte polémica.
Qué pasó con Wanda Nara y Maxi López en MasterChef Celebrity
La noche de última chance de la quinta semana de MasterChef Celebrity comenzó con Maxi López concentrado en la preparación de su plato: un ceviche de algas con hongos.
En medio de la cocina, Wanda Nara se acercó a él y, junto a Ian Lucas y Maxi, comenzaron a improvisar un baile de TikTok. El jurado observó la escena con atención.
Embed - Polémica entre Damián Betular, Wanda Nara y Maxi López: "El trabajo de algunos es distraer"
Al presentar su ceviche, los jueces notaron que la preparación tenía carencias. Al ser consultado, López respondió que se debía a que “no llegó”. Damián Betular reaccionó de inmediato: “Para bailar TikToks sí llegás. Cuidado con las distracciones en MasterChef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer”.
La conductora, en tono de respuesta, señaló al youtuber como quien generaba la distracción y pidió que repitieran el baile de TikTok. Sin embargo, tanto él como Maxi se negaron a hacerlo nuevamente.