Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, un miembro del jurado llamó la atención a Wanda Nara y Maxi López, desatando una fuerte polémica .

La noche de última chance de la quinta semana de MasterChef Celebrity comenzó con Maxi López concentrado en la preparación de su plato: un ceviche de algas con hongos .

Noche intensa Quién logró subir al balcón de MasterChef Celebrity y la lista completa de los que peligran

Cruce inesperado Wanda Nara y Johnny Depp: la postal con el ídolo de Icardi que hizo estallar las redes

En medio de la cocina, Wanda Nara se acercó a él y, junto a Ian Lucas y Maxi, comenzaron a improvisar un baile de TikTok . El jurado observó la escena con atención.

Al presentar su ceviche, los jueces notaron que la preparación tenía carencias. Al ser consultado, López respondió que se debía a que “no llegó” . Damián Betular reaccionó de inmediato: “ Para bailar TikToks sí llegás. Cuidado con las distracciones en MasterChef, porque el trabajo de algunos a veces es distraer ”.

Embed - Polémica entre Damián Betular, Wanda Nara y Maxi López: "El trabajo de algunos es distraer"

La conductora, en tono de respuesta, señaló al youtuber como quien generaba la distracción y pidió que repitieran el baile de TikTok. Sin embargo, tanto él como Maxi se negaron a hacerlo nuevamente.

MasterChef Celebrity (2) Damián Betular cuestionó a Wanda Nara y Maxi López

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.