Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado perdió la paciencia y estalló de furia contra algunos participantes, generando tensión en la gala.
La polémica en MasterChef Celebrity: jurado enojado durante la eliminación
Durante la transmisión, todo comenzó mientras los participantes con delantales negros preparaban su plato de la gala: una cookie de vainilla gigante.
La tensión aumentó cuando algunos famosos que estaban en el balcón intentaron ayudar a sus compañeros más comprometidos, algo que no agradó al jurado. La cámara captó a los chefs intercambiando comentarios visiblemente preocupados.
Embed - "El balcón no ayuda": el enojo del jurado con los participantes - Masterchef Celebrity
"El balcón no ayuda. Con buena onda quieren ayudar, pero están muy confundidos. Vos deciles que no confundan", comentó Damián Betular, enviando a Germán Martitegui a poner orden y calmar la situación.
Afortunadamente, la situación no escaló y quedó como un breve momento de tensión, reflejando la exigencia y la intensidad que caracteriza a MasterChef Celebrity. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.