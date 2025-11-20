Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado perdió la paciencia y estalló de furia contra algunos participantes, generando tensión en la gala.

La polémica en MasterChef Celebrity: jurado enojado durante la eliminación Durante la transmisión, todo comenzó mientras los participantes con delantales negros preparaban su plato de la gala: una cookie de vainilla gigante.

La tensión aumentó cuando algunos famosos que estaban en el balcón intentaron ayudar a sus compañeros más comprometidos, algo que no agradó al jurado. La cámara captó a los chefs intercambiando comentarios visiblemente preocupados.

Embed - "El balcón no ayuda": el enojo del jurado con los participantes - Masterchef Celebrity "El balcón no ayuda. Con buena onda quieren ayudar, pero están muy confundidos. Vos deciles que no confundan", comentó Damián Betular, enviando a Germán Martitegui a poner orden y calmar la situación.

Afortunadamente, la situación no escaló y quedó como un breve momento de tensión, reflejando la exigencia y la intensidad que caracteriza a MasterChef Celebrity.