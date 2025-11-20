20 de noviembre de 2025
{}
Sitio Andino
Noche polémica

Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala

En la última gala de MasterChef Celebrity, el jurado estalló de furia y la tensión se apoderó de la cocina. Mirá todo lo que pasó en el reality.

Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala
Qué pasó en MasterChef Celebrity: el jurado perdió la paciencia y estalló de furia en la gala
Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, el jurado perdió la paciencia y estalló de furia contra algunos participantes, generando tensión en la gala.

La polémica en MasterChef Celebrity: jurado enojado durante la eliminación

Durante la transmisión, todo comenzó mientras los participantes con delantales negros preparaban su plato de la gala: una cookie de vainilla gigante.

Lee además
Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen video
Definición

Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen
Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión video
Inesperado

Un jurado cuestionó a Wanda Nara y Maxi López y la gala de MasterChef se llenó de tensión

La tensión aumentó cuando algunos famosos que estaban en el balcón intentaron ayudar a sus compañeros más comprometidos, algo que no agradó al jurado. La cámara captó a los chefs intercambiando comentarios visiblemente preocupados.

Embed - "El balcón no ayuda": el enojo del jurado con los participantes - Masterchef Celebrity

"El balcón no ayuda. Con buena onda quieren ayudar, pero están muy confundidos. Vos deciles que no confundan", comentó Damián Betular, enviando a Germán Martitegui a poner orden y calmar la situación.

Afortunadamente, la situación no escaló y quedó como un breve momento de tensión, reflejando la exigencia y la intensidad que caracteriza a MasterChef Celebrity. Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

Temas
Seguí leyendo

Quién logró subir al balcón de MasterChef Celebrity y la lista completa de los que peligran

Harto de su devolución, un participante se le plantó cara a cara a Germán Martitegui en MasterChef

MasterChef Celebrity: quiénes ganaron las medallas y quién quedó comprometido

Sorpresa en MasterChef Celebrity: qué famosos quedaron al borde de la eliminación

MasterChef Celebrity: así quedaron los delantales grises y los famosos que subieron al balcón

Andy Chango denunció un "boicot" en MasterChef Celebrity y desató polémica en el estudio

MasterChef Celebrity: el eliminado de la noche que nadie esperaba

Germán Martitegui casi no la cuenta por culpa del plato de un famoso de MasterChef Celebrity

LO QUE SE LEE AHORA
Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen video
Definición

Una eliminación inesperada en MasterChef Celebrity: quién se fue del certamen

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 hoy miércoles 19 de noviembre: números ganadores del sorteo 3323

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre.
Finde largo

Finde largo: qué pasará con las clases en Mendoza este viernes 21 de noviembre

Un mendocino se ganó 24 millones de pesos en el Quini 6 este miércoles 19 de noviembre.
¡Qué suerte!

Un mendocino ganó 24 millones en el Quini 6: a qué números jugó

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén.
Hay siete sospechosos

Las pericias complican a los albañiles vinculados al abuso sexual en la escuela de Guaymallén

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial.
Problemática

Un nuevo suicidio en la Policía de Mendoza enciende alarmas y crece el malestar de la familia policial

Te Puede Interesar

El empresario Enrique Pescarmona fue sobreseído en la causa Cuadernos.
INVESTIGACIÓN POR CORRUPCIÓN

Causa Cuadernos: Enrique Pescarmona fue sobreseído por su deterioro cognitivo

Por Sitio Andino Política
Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana
Efeméride

Día Provincial del Agua: Mendoza profundiza la planificación hídrica y la participación ciudadana

Por Sofía Pons
Cómo protegerán a los animales de carga en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada.
Bienestar animal

Cómo protegerán a los animales en el Parque Provincial Aconcagua esta temporada: nuevas exigencias y sanciones

Por Sitio Andino Política