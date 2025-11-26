Maxi López se baja nuevamente de MasterChef Celebrity y ya suena otro ex de Wanda Nara

Por Juan Pablo Strappazzon







En las últimas horas, una noticia bomba sorprendió a los fanáticos de MasterChef Celebrity: Maxi López volvió a bajarse del reality. Su reemplazo sería otro ex de Wanda Nara. En esta nota, te contamos el motivo y quién ocuparía su lugar.

Por qué Maxi López volvió a abandonar MasterChef Celebrity y quién entraría en su lugar De acuerdo con la información de distintos medios, Maxi López decidió abandonar MasterChef Celebrity para regresar a Suiza, donde espera el nacimiento de su segundo hijo junto a Daniela Christiansson.

En Intrusos, Paula Varela adelantó quién ocuparía su lugar y explicó: “Ex por ex es la apuesta de MasterChef. Gusta mucho el protagonismo que ha tomado Maxi López, su relación con Wanda y todos sus compañeros. El que está cerrado para ingresar por Maxi López, que tal vez después vuelve, es el señor L-Gante. Va a estar ahí algunas emisiones del programa”.

L-Gante, Wanda Nara L-Gante reemplazaría a Maxi López en MasterChef Celebrity Posteriormente, el conductor Rodrigo Lussich agregó más detalles sobre la duración de ese ingreso: “Lo que tendría con L-Gante es un reemplazo para un mes. Si Maxi López vuelve en enero con su bebé nacido es porque gana MasterChef”. / La Nación

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.