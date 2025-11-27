27 de noviembre de 2025
Noche de definición

Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

MasterChef Celebrity vivió una gala llena de tensión, con un famoso que se despidió del reality y una decisión del jurado que nadie esperaba. Aquí los detalles.

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante debió despedirse del certamen y el jurado tomó una decisión que nadie esperaba.

Quién fue el sexto eliminado de Masterchef Celebrity 2025

La tensión volvió a dominar la cocina de MasterChef Celebrity en una nueva gala de eliminación que mantuvo a todos expectantes. En esta edición, nueve participantes se enfrentaron al desafío de cocinar frente al exigente trío conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Los famosos que llevaron el delantal negro fueron Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.

Tras presentar sus preparaciones, llegó el turno de las devoluciones. Allí se produjo un momento inesperado: Valentina Cervantes anunció que dejaba la competencia, ya que debía regresar a Londres para reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos. De esta manera, se transforma en la sexta eliminada.

Valentina Cervantes, MasterChef Celebrity
Valentina Cervantes dejó MasterChef Celebrity y se convirtió en la sexta participante en abandonar el certamen

La definición quedó entonces entre los platos menos logrados de la noche, los de Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva eliminación, Donato de Santis sorprendió a todos con su decisión final: “Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

