Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante debió despedirse del certamen y el jurado tomó una decisión que nadie esperaba.
Quién fue el sexto eliminado de Masterchef Celebrity 2025
La tensión volvió a dominar la cocina de MasterChef Celebrity en una nueva gala de eliminación que mantuvo a todos expectantes. En esta edición, nueve participantes se enfrentaron al desafío de cocinar frente al exigente trío conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.
Los famosos que llevaron el delantal negro fueron Momi Giardina, Andy Chango, Miguel Ángel Rodríguez, Emilia Attias, Valentina Cervantes, Evangelina Anderson, el Turco Husaín, Eugenia Tobal y Alex Pelao.
Tras presentar sus preparaciones, llegó el turno de las devoluciones. Allí se produjo un momento inesperado: Valentina Cervantes anunció que dejaba la competencia, ya que debía regresar a Londres para reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos. De esta manera, se transforma en la sexta eliminada.
La definición quedó entonces entre los platos menos logrados de la noche, los de Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva eliminación, Donato de Santis sorprendió a todos con su decisión final: “Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”.