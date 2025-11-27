Si estabas viendo MasterChef Celebrity, seguro esta decisión del jurado te descolocó

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. Tras la gala de eliminación, otro participante debió despedirse del certamen y el jurado tomó una decisión que nadie esperaba .

La tensión volvió a dominar la cocina de MasterChef Celebrity en una nueva gala de eliminación que mantuvo a todos expectantes. En esta edición, nueve participantes se enfrentaron al desafío de cocinar frente al exigente trío conformado por Donato de Santis, Damián Betular y Germán Martitegui.

Tras presentar sus preparaciones, llegó el turno de las devoluciones. Allí se produjo un momento inesperado: Valentina Cervantes anunció que dejaba la competencia , ya que debía regresar a Londres para reencontrarse con Enzo Fernández y sus hijos. De esta manera, se transforma en la sexta eliminada .

Valentina Cervantes, MasterChef Celebrity Valentina Cervantes dejó MasterChef Celebrity y se convirtió en la sexta participante en abandonar el certamen

La definición quedó entonces entre los platos menos logrados de la noche, los de Andy Chango y Miguel Ángel Rodríguez. Cuando todo parecía encaminado hacia una nueva eliminación, Donato de Santis sorprendió a todos con su decisión final: “Júntense y hagan un acto de agradecimiento para Valu que se fue, porque hoy no se va nadie”.

