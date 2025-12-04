Agustín Sierra presentó su plato con ilusión en MasterChef Celebrity, pero el jurado lo hizo trizas

Por Juan Pablo Strappazzon







Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Agustín "Cachete" Sierra fue blanco de las críticas más duras por parte del jurado.

Qué pasó con Agustín "Cachete" Sierra en MasterChef Celebrity 2025 Todo comenzó cuando Agustín Sierra presentó su preparación inspirada en Brasil frente al jurado en la gala de eliminación: lomo a la mostaza con provoleta dorada, salsa criolla y mini pan de campo. El actor llegó a la mesada con confianza y una sonrisa, convencido de que su propuesta podía destacarse en una gala decisiva.

Sin embargo, apenas los chefs comenzaron a analizar el plato, el clima cambió por completo. La tensión se hizo presente durante las devoluciones, cuando quedó claro que la presentación no había cumplido con las expectativas del exigente trío de jurados.

Sin título (1) El plato de Agustín Sierra que recibió duras críticas del jurado de MasterChef Celebrity "¿Por qué hacés un pan de campo así si no hay tiempo? Falta que explote. Es el 'Cachete' de la primera semana", comenzó diciendo Damián Betular, dejando en evidencia que el pan improvisado fue un error. Luego fue el turno de Donato de Santis, quien profundizó: "No te esmeraste mucho. Fuiste a lo seguro. Cambiá el chip, si es que no te eliminamos hoy... Pensalo".

Afortunadamente para Sierra, hubo preparaciones mucho más flojas que la suya. Varios participantes cometieron errores de cocción, presentaciones desprolijas o combinaciones de sabores que no convencieron al jurado, lo que terminó inclinando la balanza a su favor. Gracias a esa mínima diferencia logró superar la gala de eliminación. Embed - De Brasil al borde de la eliminación: Cachete Sierra recibió críticas por todos lados Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.