Qué dijo L-Gante sobre Wanda Nara: ¿Hay chances de volver a ser pareja?

En las últimas horas, L-Gante volvió a llamar la atención en los medios tras unas declaraciones sobre Wanda Nara , con quien tuvo un vínculo amoroso hace algunos meses. Te contamos qué dijo el cantante y si existe posibilidad de retomar la relación .

En diálogo con Mario Pergolini, L-Gante reflexionó sobre lo que le dejó su relación con Wanda Nara , especialmente en el plano afectivo. Según contó, la intensidad de aquel romance y los momentos compartidos lo hicieron contrastar su presente mediático con sus años en el barrio.

El cantante también reconoció que, detrás de la fama, construir vínculos auténticos se vuelve complicado: “ La gente me ve como mujeriego y después me cuesta encontrar a una mujer que me valore ”.

Por eso, uno de los aprendizajes más importantes que le dejó su historia con Nara fue aprender a proteger su intimidad y reducir la exposición pública . L-Gante admitió que hoy procura no repetir viejos patrones y prefiere actuar con más cautela para no “errar en las próximas acciones” en el ámbito sentimental.

Finalmente, el músico aseguró que atraviesa un momento de mayor tranquilidad, y que ese equilibrio interno es parte del legado que le dejó aquella relación. Aunque actualmente se encuentra soltero y enfocado en sí mismo, no descartó volver a abrir su corazón en el futuro, incluso con la conductora: “Por cómo quedamos, no hay puertas cerradas”. / NA

