En una adquisición histórica, Netflix compra Warner Bros. Discovery e incorpora HBO Max

Netflix compra Warner Bros. Discovery e incorpora HBO Max en una adquisición histórica

Por Sitio Andino MuchoShow







En las últimas horas, el mundo del entretenimiento se sorprendió con un anuncio histórico: Netflix adquirió Warner Bros. Discovery mediante un megatrato multimillonario. A continuación, te contamos todos los detalles de este acuerdo que marca un antes y un después en la industria.

Netflix hace historia: así se quedó con Warner Bros. Discovery y HBO Max Netflix confirmó a través de un comunicado en sus canales oficiales la compra de Warner Bros. Discovery. “Hoy, Netflix anunció la adquisición de Warner Bros. Juntos, definiremos el próximo siglo de la narración de historias, creando una oferta de entretenimiento extraordinaria para el público de todo el mundo”, expresaron.

De acuerdo con la información oficial, la plataforma de streaming pagó 82.700 millones de dólares por la compañía, que incluye estudios de cine, canales de televisión y servicios de streaming como HBO Max. Esta operación se posiciona como una de las más grandes en la historia del entretenimiento.

Embed Today, Netflix announced our acquisition of Warner Bros. Together, we’ll define the next century of storytelling, creating an extraordinary entertainment offering for audiences everywhere. https://t.co/rXPFMNIs1A pic.twitter.com/0pdsMUEob8 — Netflix (@netflix) December 5, 2025 Las autoridades de Warner Bros. Discovery aseguran que la integración permitirá que las historias más influyentes lleguen a nuevas audiencias y se mantengan presentes para futuras generaciones. Títulos emblemáticos como The Big Bang Theory, The Sopranos, Game of Thrones, El Mago de Oz y el Universo DC se incorporan ahora al catálogo de Netflix. / Infobae

