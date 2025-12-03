En un conmovedor video Rocío Marengo reveló cómo llegó al mundo su hijo Isidro

Rocío Marengo atraviesa uno de los momentos más felices de su vida tras el nacimiento de su hijo Isidro, ocurrido en el Sanatorio Otamendi luego de varios días de internación. La modelo vivió un parto adelantado pero cargado de emoción , acompañada muy de cerca por Eduardo Fort y un gran equipo médico.

El nacimiento de Isidro, que se produjo con 34 semanas de gestación, fue celebrado por la pareja y por todo el entorno cercano. La noticia generó una enorme repercusión en redes , donde Marengo venía compartiendo su día a día desde la internación. La modelo había ingresado al sanatorio el 28 de noviembre para un reposo absoluto destinado a evitar contracciones y complicaciones. A pesar de la preocupación inicial, la llegada del bebé se vivió como un verdadero alivio.

Eduardo Fort se mantuvo a su lado en cada etapa del proceso, y la primera imagen de ambos con Isidro en brazos rápidamente se volvió viral. La familia Fort también expresó su felicidad: Marta, sobrina del empresario, escribió un emotivo mensaje donde celebró la llegada de su “primito”.

El nacimiento de Isidro tiene un trasfondo especialmente significativo para Marengo, quien habló públicamente sobre lo que le costó llegar a este momento. La modelo definió la experiencia como “mágica” y colmada de agradecimiento hacia el equipo médico que la acompañó.

Durante la internación, recibió el apoyo constante de amigas como Ana Rosenfeld, Belu y Emily Lucius, y de figuras del espectáculo que enviaron mensajes de cariño. En redes, la mediática compartió videos del día del nacimiento, desde la sala previa al parto hasta el instante en que sostuvo por primera vez a su hijo. El video, musicalizado con “Te esperaba”, se llenó de felicitaciones.

Reacciones del entorno y un presente lleno de esperanza

La reacción del público y del entorno de Marengo fue inmediata. Familiares, celebridades y seguidores celebraron un nacimiento que representa superación y unión. Aunque Isidro deberá permanecer internado algunos días por haber nacido prematuro, fuentes cercanas señalaron que su estado es bueno y evoluciona favorablemente.

posteo de rocío marengo junto a su médico El anuncio de Rocío Marengo tras la llegada de su bebé

Fort ya era padre de tres hijos, y este nuevo capítulo lo encuentra acompañando de manera incondicional a Rocío. En varias oportunidades, la modelo destacó cómo la familia ensamblada vivió este embarazo como un proyecto compartido. En la fiesta de revelación de sexo, incluso, había dicho entre risas que este bebé “vale más que cualquier casamiento”.

Sin dudas fueron meses de mucho aprendizaje desde que Marengo hizo pública la noticia de su embarazo hasta los posteos desde la cama del sanatorio. Hoy, con Isidro en brazos, inicia una nueva etapa que, según dijo en diferentes oportunidades, siempre soñó.