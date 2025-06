La noticia más feliz para Rocío Marengo: está embarazada,

“Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario de lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio . Y como sé todo lo que costó, me alegra el doble”, escribió el conductor de LAM (América TV) acompañando una foto junto a su amiga.

Rocio-Marengo-Eduardo-Fort.jpg Rocío Marengo y Eduardo Fort.

Además, en otra foto junto a la ex vedette, expresó: "Nada me gusta más que guardar secretos, todo lo contrario a lo que se imaginan. Este embarazo lo sé casi desde el principio, y como se todo lo que costó me alegra el doble. Siempre tuvimos mucha química para trabajar. Hace casi 20 años que nos conocemos. Y el último que disfrutamos juntos fue Bondi Live. Te quiero Ro".