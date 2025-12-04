Wine Rock Sessions 2026: cuándo será y qué se sabe del line up que viene

La magia del Wine Rock Sessions regresará a la provincia de Mendoza, en el corazón de la Cordillera. El sábado 28 de marzo de 2026 en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo, será la nueva edición del festival que une el vino, la música y experiencias enogastronómicas en un entorno natural privilegiado.
Las entradas están disponibles en Passline.com. Clientes Visa y Mastercard BBVA en 6 cuotas sin interés.
El vino toma el centro de la escena en un festival único en la provincia de Mendoza
Luego de una exitosa edición 2025, que reunió a más de cinco mil personas y contó con la presencia de artistas internacionales como Julieta Venegas, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Lorenzo Thompson y Javier Malosetti, el Wine Rock Sessions 2026 promete volver a sorprender en 2026 con una propuesta donde el vino tomará un rol central.
Este año, el festival redobla su apuesta: más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas guiadas por especialistas y un maridaje especialmente diseñado para potenciar cada copa con la energía única de la cordillera. El público podrá vivir distintos momentos enogastronómicos, conocer sobre el mundo del vinos y disfrutar de una jornada donde se conecta la magia de los viñedos y la música.
Organizado por En Vivo Producciones y Produce Crack Mendoza, el Wine Rock Sessions mantiene su esencia: ofrecer un encuentro cultural único donde conviven música en vivo, vinos de alta gama y un entorno natural incomparable, consolidándose como una cita imperdible del calendario turístico de Mendoza.
La experiencia comenzará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche, con la presencia de artistas y bandas nacionales, una propuesta visual y una feria de vinos distinta frente a la cordillera. Próximamente, se anunciará el line up.
Dos alternativas de tickets para vivir el festival Wine Rock
El Wine Rock Session 2026 ofrece dos tipos de entradas, con distintos servicios y experiencias. Disponibles en Passline.com.
Por un lado, Entrada General, que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas.
Y la EntradaWine Fanatic VIP, con un sector exclusivo con gastronomía y bebidas de cortesía, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio.
Wine Rock Sessions 2026 es música, vino y montaña… un maridaje perfecto para cerrar la temporada de vendimia en Mendoza.