Wine Rock Sessions 2026: cuándo será y qué se sabe del line up que viene

La magia del Wine Rock Sessions regresará a la provincia de Mendoza , en el corazón de la Cordillera. El sábado 28 de marzo de 2026 en Lomas del Malbec, Luján de Cuyo , será la nueva edición del festival que une el vino , la música y experiencias enogastronómicas en un entorno natural privilegiado.

Las entradas están disponibles en Passline.com . Clientes Visa y Mastercard BBVA en 6 cuotas sin interés.

Luego de una exitosa edición 2025 , que reunió a más de cinco mil personas y contó con la presencia de artistas internacionales como Julieta Venegas, El Kuelgue, Conociendo Rusia, Lorenzo Thompson y Javier Malosetti, el Wine Rock Sessions 2026 promete volver a sorprender en 2026 con una propuesta donde el vino tomará un rol central.

Este año, el festival redobla su apuesta: más de 15 etiquetas seleccionadas, experiencias inmersivas guiadas por especialistas y un maridaje especialmente diseñado para potenciar cada copa con la energía única de la cordillera . El público podrá vivir distintos momentos enogastronómicos, conocer sobre el mundo del vinos y disfrutar de una jornada donde se conecta la magia de los viñedos y la música.

Organizado por En Vivo Producciones y Produce Crack Mendoza, el Wine Rock Sessions mantiene su esencia: ofrecer un encuentro cultural único donde conviven música en vivo, vinos de alta gama y un entorno natural incomparable, consolidándose como una cita imperdible del calendario turístico de Mendoza.

La experiencia comenzará en horas de la tarde y se extenderá hasta la noche, con la presencia de artistas y bandas nacionales, una propuesta visual y una feria de vinos distinta frente a la cordillera. Próximamente, se anunciará el line up.

Dos alternativas de tickets para vivir el festival Wine Rock

El Wine Rock Session 2026 ofrece dos tipos de entradas, con distintos servicios y experiencias. Disponibles en Passline.com.

Por un lado, Entrada General, que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas.

que incluye acceso a todos los shows, a la feria Vino y Bocado y a experiencias artísticas seleccionadas. Y la Entrada Wine Fanatic VIP, con un sector exclusivo con gastronomía y bebidas de cortesía, baños privados, vista preferencial y estacionamiento propio.

Wine Rock Sessions 2026 es música, vino y montaña… un maridaje perfecto para cerrar la temporada de vendimia en Mendoza.