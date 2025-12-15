El cantante Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

Por Sitio Andino MuchoShow







Joaquín Levinton, reconocido cantante y líder de Turf, volvió a comunicarse con sus seguidores luego del infarto que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras varios días de internación, el músico reapareció desde su casa y llevó tranquilidad al contar cómo atraviesa este proceso de recuperación, acompañado por su entorno y con seguimiento médico permanente.

El infarto que generó preocupación Según algunos medios, el episodio que puso en vilo a fans y colegas ocurrió durante una presentación íntima en Palermo, mientras que otros dicen que el artista se encontraba almorzando en un bar. Lo cierto es que Levinton estaba en el bar “Timón” cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar. Según relatan los testigos, la situación se dio de forma repentina y en cuestión de minutos llegó al lugar el SAME que rápidamente lo trasladó al Hospital Fernández.

Al ingresar, los médicos confirmaron que se trataba de un infarto agudo de miocardio provocado por una arteria obstruida. El rápido accionar fue clave para estabilizarlo y derivarlo al área correspondiente, donde permaneció bajo observación estricta durante varios días. El mismo artista rescató la importancia del rápido accionar tanto del mozo que lo asistió en primera instancia como de la llegada del SAME.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Diario Digital Sitio Andino (@sitioandinomza) El mensaje del cantante tras recibir el alta Ya desde su casa, Joaquín Levinton decidió grabar un video para contar en primera persona cómo se encuentra. Con un tono calmo y agradecido, explicó que fue intervenido con éxito y que la colocación de un stent permitió restablecer el flujo sanguíneo. “Estoy en casa, estoy bien y muy agradecido”, expresó el cantante, destacando la atención recibida.

Cómo sigue la recuperación de Joaquín Levinton Según trascendió desde su entorno, el cantante continuará con reposo relativo y controles médicos durante las próximas semanas. Aunque evitó dar fechas concretas, dejó entrever que su objetivo es volver a los escenarios una vez que los profesionales lo autoricen. La prioridad, por ahora, es cuidar la salud y respetar los tiempos del cuerpo. Desde el ámbito médico remarcan que, tras un infarto, el seguimiento y los cambios de hábitos son fundamentales para una recuperación sostenida. En el caso de Levinton, el diagnóstico temprano y la rápida intervención jugaron a favor, permitiéndole atravesar esta situación sin mayores complicaciones.

Compartí la nota:







