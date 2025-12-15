15 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Salud y espectáculo

El cantante Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

El cantante de Turf rompió el silencio tras el infarto que sufrió el fin de semana y reveló cómo sigue su recuperación, luego de recibir el alta médica.

Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

Por Sitio Andino MuchoShow

Joaquín Levinton, reconocido cantante y líder de Turf, volvió a comunicarse con sus seguidores luego del infarto que encendió las alarmas en el mundo del espectáculo. Tras varios días de internación, el músico reapareció desde su casa y llevó tranquilidad al contar cómo atraviesa este proceso de recuperación, acompañado por su entorno y con seguimiento médico permanente.

El infarto que generó preocupación

Según algunos medios, el episodio que puso en vilo a fans y colegas ocurrió durante una presentación íntima en Palermo, mientras que otros dicen que el artista se encontraba almorzando en un bar. Lo cierto es que Levinton estaba en el bar “Timón” cuando comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y dificultades para respirar. Según relatan los testigos, la situación se dio de forma repentina y en cuestión de minutos llegó al lugar el SAME que rápidamente lo trasladó al Hospital Fernández.

Lee además
Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos
Susto

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos
¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar? video
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Al ingresar, los médicos confirmaron que se trataba de un infarto agudo de miocardio provocado por una arteria obstruida. El rápido accionar fue clave para estabilizarlo y derivarlo al área correspondiente, donde permaneció bajo observación estricta durante varios días. El mismo artista rescató la importancia del rápido accionar tanto del mozo que lo asistió en primera instancia como de la llegada del SAME.

El mensaje del cantante tras recibir el alta

Ya desde su casa, Joaquín Levinton decidió grabar un video para contar en primera persona cómo se encuentra. Con un tono calmo y agradecido, explicó que fue intervenido con éxito y que la colocación de un stent permitió restablecer el flujo sanguíneo. “Estoy en casa, estoy bien y muy agradecido”, expresó el cantante, destacando la atención recibida.

Cómo sigue la recuperación de Joaquín Levinton

Según trascendió desde su entorno, el cantante continuará con reposo relativo y controles médicos durante las próximas semanas. Aunque evitó dar fechas concretas, dejó entrever que su objetivo es volver a los escenarios una vez que los profesionales lo autoricen. La prioridad, por ahora, es cuidar la salud y respetar los tiempos del cuerpo.

Desde el ámbito médico remarcan que, tras un infarto, el seguimiento y los cambios de hábitos son fundamentales para una recuperación sostenida. En el caso de Levinton, el diagnóstico temprano y la rápida intervención jugaron a favor, permitiéndole atravesar esta situación sin mayores complicaciones.

Temas
Seguí leyendo

Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming

Murió el director Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles: investigan un aparente homicidio

Este es el motivo por el que Telefe suspendió MasterChef Celebrity este domingo

Murió Ernesto Acher, histórico integrante de Les Luthiers y creador de personajes emblemáticos

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Adiós a Peter Greene, actor de villanos inolvidables en películas de culto

LO QUE SE LEE AHORA
¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar? video
Romance y pasado

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Las Más Leídas

La víctima fue identificada como Gimena Gómez de 38 años y madre de cuatro hijos 
Avanza la investigación

Investigan un presunto femicidio en Maipú: una mujer fue hallada sin vida y su pareja quedó detenida

Buen tiempo se espera este lunes en la provincia de Mendoza.
El clima

Ascenso de la temperatura y Zonda en algunas zonas: el pronóstico del tiempo para este lunes en Mendoza

El Quini 6 sortea $5.300 millones este miércoles 17 de diciembre.
Juegos de Azar

Se viene un pozo espectacular del Quini 6: ¿Qué probabilidad hay de que salgan tus números?

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre.
ALTA MONTAÑA

Paso Los Libertadores hoy: estado, horario y demoras para este lunes 15 de diciembre

Accidente en Ruta 34: el pastor Héctor Bonarrico resultó herido tras un violento impacto.
Protección divina

Héctor Bonarrico protagonizó un brutal choque en Santa Fe: "Dios nos extendió la vida"

Te Puede Interesar

El proyecto de Reforma Laboral buscar redefinir como nunca antes la relación entre el trabajo y la patronal
Debate laboral

Reforma laboral: la visión de un especialista sobre los cambios en impuestos, trabajo y plataformas

Por Marcelo López Álvarez
Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Javier Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares
Modificaciones

Ante el reclamo de Mendoza y San Juan, Milei envió al Congreso una reforma de la Ley de Glaciares

Por Sitio Andino Política
Con tres proyectos centrales para el Gobierno, debuta la nueva composición en Diputados.
Diputados de la Nación

A fondo: el oficialismo convocó a sesión para tratar la mitad de los proyectos que envió Milei al Congreso

Por Sitio Andino Política