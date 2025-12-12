12 de diciembre de 2025
Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Joaquín Levinton generó alarma entre sus fanáticos tras sufrir un problema de salud mientras estaba en el escenario. Mirá qué ocurrió y cómo se encuentra.

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Por Sitio Andino MuchoShow

En las últimas horas, una noticia impactó al mundo de la música nacional: Joaquín Levinton sufrió un problema de salud durante uno de sus shows y generó preocupación entre sus seguidores. En esta nota te contamos qué ocurrió y cómo se encuentra el cantante.

Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: qué le pasó

De acuerdo con distintas fuentes, Joaquín Levinton debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández luego de sufrir una fuerte descompensación mientras estaba en un bar de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad acudió al restaurante de Dorrego al 1600 para asistir al músico.

Los médicos confirmaron que el artista atravesó un infarto agudo de miocardio, motivo por el cual recibió atención inmediata en el área de hemodinamia del hospital. Afortunadamente, su estado actual es estable y se encuentra fuera de peligro.

Joaquín Levinton (2)
Joaquín Levinton y su salud: todo sobre el episodio que alarmó a todos

Joaquín Levinton y su salud: todo sobre el episodio que alarmó a todos

En diálogo con Crónica TV, Alberto Crescenti, titular del SAME, relató que el líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández”.

Además, Crescenti ofreció el primer reporte sobre su evolución: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”. / NA

