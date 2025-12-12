Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

En las últimas horas, una noticia impactó al mundo de la música nacional: Joaquín Levinton sufrió un problema de salud durante uno de sus shows y generó preocupación entre sus seguidores. En esta nota te contamos qué ocurrió y cómo se encuentra el cantante.

Embed - Diario Digital Sitio Andino on Instagram: "#Preocupación | El cantante Joaquín Levinton fue internado de urgencia en el Hospital Fernández luego de sufrir una descompensación mientras se encontraba en un bar del barrio porteño de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 13 C acudió al lugar para asistirlo y coordinar su traslado. Según confirmó Noticias Argentinas, Levinton padeció un infarto agudo de miocardio, por lo que recibió atención inmediata en el servicio de hemodinamia del hospital. El artista se encuentra fuera de peligro tras la rápida intervención médica. #turf #joaquínlevinton #urgencia" View this post on Instagram Preocupación por la salud de Joaquín Levinton: qué le pasó De acuerdo con distintas fuentes, Joaquín Levinton debió ser trasladado de urgencia al Hospital Fernández luego de sufrir una fuerte descompensación mientras estaba en un bar de Palermo. Personal de la Comisaría Vecinal 13 C de la Policía de la Ciudad acudió al restaurante de Dorrego al 1600 para asistir al músico.

Los médicos confirmaron que el artista atravesó un infarto agudo de miocardio, motivo por el cual recibió atención inmediata en el área de hemodinamia del hospital. Afortunadamente, su estado actual es estable y se encuentra fuera de peligro.

Joaquín Levinton (2) Joaquín Levinton y su salud: todo sobre el episodio que alarmó a todos En diálogo con Crónica TV, Alberto Crescenti, titular del SAME, relató que el líder de Turf “sufrió una descompensación cardíaca con hipotensión y sudoración mientras hacía un show”: “Este hombre tenía dolores tensos en el pecho, por lo que presuponíamos que había que descartar un infarto. Por eso se tomó la decisión de compensarlo y se le avisó al shockroom del hospital Fernández”.

Además, Crescenti ofreció el primer reporte sobre su evolución: “El parte médico en este momento es que sufrió un síndrome coronario agudo. Es probable que sea un infarto, vamos a esperar los estudios”. / NA Si te interesa el mundo del espectáculo y querés mantenerte siempre informado sobre las últimas noticias, rumores y novedades de los programas, hacé clic aquí y accedé a toda la información.

