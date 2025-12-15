Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming

Científicos del Conicet posan junto a Paula Chávez, Damián Betular y Pedro Alfonso, equipo de Olga.

El mundo digital vivió una noche histórica con la primera entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming , organizada por APTRA . La gala se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a las principales figuras del streaming argentino, con transmisión en vivo por OLGA y Telefe .

La gala reunió a las figuras más influyentes del ecosistema de contenidos online y consolidó el reconocimiento institucional al formato. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro , que quedó en manos del Stream del Conicet . La transmisión desde el fondo marino de Mar del Plata , que generó un fuerte impacto en audiencias y redes sociales, se impuso como el proyecto más relevante del año y se convirtió en el gran ganador de la premiación.

En cuanto a la cantidad de estatuillas, OLGA y Luzu TV se posicionaron entre los canales más premiados de la noche, reflejando su peso dentro del consumo de streaming en Argentina y su capacidad para generar contenidos de alto alcance.

Uno de los pasajes más emotivos se vivió durante la entrega del premio a Programa de Interés General , cuando Damián Betular anunció como ganador a Nadie dice nada , el ciclo insignia de Luzu TV . El programa, conducido por Nicolás Occhiato , se impuso en una terna que incluía a Paren la mano (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA) y Story time (Bondi).

El straming del Conicet se hico con el Martín Fierro de Oro.

Al subir al escenario, Occhiato agradeció a todo el equipo de Luzu, destacó el compromiso y el profesionalismo de quienes integran el canal y dedicó el reconocimiento a sus familiares. También tuvo palabras especiales para Flor Jazmín Peña, a quien agradeció por acompañarlo desde los inicios del proyecto.

El cierre del discurso dejó una de las grandes sorpresas de la noche, cuando el conductor anunció que Nadie dice nada comenzará el verano de 2026 con la participación de Lionel Messi, una revelación que generó impacto inmediato entre los presentes y en la audiencia que seguía la transmisión.

La mesa del canal de streaming Bondi Live La mesa del straming de Bondi Live. Foto: Gentileza Infobae.

Streaming argentino premiado: todos los ganadores de una gala histórica

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal

Para el Universo (Universo TV – Córdoba)

Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador

Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)

Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador

Mejor producción integral

Olga - ganador

Luzu TV

Gelatina

Blender

Vorterix

Bondi Liv

Transmisión especial musical

Gracias Mercedes (Olga) - ganador

Un día rosarino (Olga)

2° aniversario (Olga)

Tini (La Casa Streaming)

Gelatón (Gelatina)

El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)

Un poco de ruido - ganador

FM Luzu (Luzu TV)

Soundtrash (Blender)

Origamix (Somos Origamis & Gelatina)

Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

Patria y Familia (Luzu TV)

Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador

El Fin del Mundo (Olga)

Matías Mowszet, Lía Copelo, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu y Ofelia Fernández de Industria nacional (Gelatina) La mesa de "Industria nacional" (Streaming Gelatina): Matías Mowszet, Lía Copelo, Pedro Rosemblat, Marcos Aramburu y Ofelia Fernández de Foto: Gentileza Infobae.

Informativo

Incluye Segurola y Habana (Futurock) - ganador

Paraíso Fiscal (Olga)

La Mañana (Infobae) - ganador

Circo Freak (Gelatina)

Tiempo Libre (La Casa Streaming)

Tremenda mañana (Bondi Live)

Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador

Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)

Ya fue todo (Jotax)

Elijo creer (Gelatina)

La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo

412

Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador

Gol gana (Olga)

No se pudo (Vorterix)

Visitantes (Carnaval)

Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

Tapados de laburo (Olga) - ganador

Se fue larga (Luzu TV)

Dopaminas (Vorterix)

Sumergidas en data (La Casa Streaming)

Había que decirlo (El Trece Prende)

Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

La Cruda (Olga) - ganador

Así somos (Luzu TV)

Esto es cine (Blender)

El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

Los no talentos (Luzu TV)

Mi primo es así (Olga) - ganador

Xtream master (Luzu TV)

Bang Bang (Gelatina)

Reporte minoritario (Vorterix)

Negocios son negocios (Mundo Dinero)

Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)

Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

Soñé que volaba (Olga) - ganador

Edición Especial (Luzu TV)

Que olor (Gelatina)

5 minutos más (Vorterix)

Columnista

Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)

Iván Schargrodsky (Blender)

Emiliano Goggia (Gelatina)

Naty Maldini (Futurock)

Seba De Caro (Gelatina) - ganador

Dupla del año

Paula Chaves – Luli González (Olga)

Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador

Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)

Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)

Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)

Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)

La mesa del canal de streaming Olga El equipo de OLGA. Foto: Gentileza Infobae.

Voz periodística

Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador

Luciana Geuna (Olga)

Flor Halfon (Gelatina)

Esteban Trebucq (Bondi Live)

Carolina Amoroso (Infobae)

Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

Gastón Edul (Olga)

Flavio Azzaro (AZZ) - ganador

Octavio Gencarelli (Gelatina)

Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

Tomás Limansky (Gelatina)

Anacleta (Blender)

Ángela Torres (Luzu TV) - ganador

Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)

Luli González (Olga)

Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

Migue Granados (Olga)

Pedro Rosemblat (Gelatina)

Julia Mengolini (Futurock)

Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador

Andrés Duka (Carnaval)

Mili Hadad (Infobae)

Streamer

Martín Cirio

La Cobra

Davoo Xeneize - ganador

Spreen

Mernosketti

Coker

Juli Manzotti

Interés general

Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador

Paren la Mano (Vorterix)

Hay Algo Ahí (Blender)

Furia Bebé (Futurock)

TDT (Olga)

Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

Guille Aquino

Nachito Saralegui

Palao Khe

El Trinche

Martín Garabal - ganador

Rober Galati

Leo Greco

Figura humorística femenina

Noe Custodio

Momi Giardina - ganador

Anita Espósito

Charo López

Anacleta

Malena Guinzburg

Co-conducción masculina

Juan Ruffo

Germán Beder

Damián Betular - ganador

Marcos Aramburu

Santi Talledo

Sebastián Manzoni

Conducción femenina

Nati Jota - ganador

Malena Pichot

Paula Chaves

Vicky Garabal

La Tora

Sofi Martínez

Conducción masculina

Luquitas Rodríguez - ganador

Tomás Rebord

Migue Granados

Nicolás Occhiato

Ángel de Brito

Pedro Rosemblat.

Con una gala cargada de premios, discursos y anuncios, los Martín Fierro de Streaming tuvieron su debut oficial y marcaron un nuevo capítulo en el reconocimiento a los contenidos digitales en Argentina.