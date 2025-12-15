Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming

El mundo digital vivió una noche histórica con la primera entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming, organizada por APTRA. La gala se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a las principales figuras del streaming argentino, con transmisión en vivo por OLGA y Telefe.
Premios Martín Fierro de Streaming: el Oro, las figuras y los momentos clave
La gala reunió a las figuras más influyentes del ecosistema de contenidos online y consolidó el reconocimiento institucional al formato. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos del Stream del Conicet. La transmisión desde el fondo marino de Mar del Plata, que generó un fuerte impacto en audiencias y redes sociales, se impuso como el proyecto más relevante del año y se convirtió en el gran ganador de la premiación.
En cuanto a la cantidad de estatuillas, OLGA y Luzu TV se posicionaron entre los canales más premiados de la noche, reflejando su peso dentro del consumo de streaming en Argentina y su capacidad para generar contenidos de alto alcance.
Uno de los pasajes más emotivos se vivió durante la entrega del premio a Programa de Interés General, cuando Damián Betular anunció como ganador a Nadie dice nada, el ciclo insignia de Luzu TV. El programa, conducido por Nicolás Occhiato, se impuso en una terna que incluía a Paren la mano (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA) y Story time (Bondi).
Al subir al escenario, Occhiato agradeció a todo el equipo de Luzu, destacó el compromiso y el profesionalismo de quienes integran el canal y dedicó el reconocimiento a sus familiares. También tuvo palabras especiales para Flor Jazmín Peña, a quien agradeció por acompañarlo desde los inicios del proyecto.
El cierre del discurso dejó una de las grandes sorpresas de la noche, cuando el conductor anunció que Nadie dice nada comenzará el verano de 2026 con la participación de Lionel Messi, una revelación que generó impacto inmediato entre los presentes y en la audiencia que seguía la transmisión.
Streaming argentino premiado: todos los ganadores de una gala histórica
Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet
Mejor programa federal
Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador
Mejor producción integral
Olga - ganador
Luzu TV
Gelatina
Blender
Vorterix
Bondi Liv
Transmisión especial musical
Gracias Mercedes (Olga) - ganador
Un día rosarino (Olga)
2° aniversario (Olga)
Tini (La Casa Streaming)
Gelatón (Gelatina)
El baile más grande del Universo (Universo TV)
Musical
Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
Un poco de ruido - ganador
FM Luzu (Luzu TV)
Soundtrash (Blender)
Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
Volverme Loco (Bombo TV)
El más border del streaming
Patria y Familia (Luzu TV)
Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
El Fin del Mundo (Olga)
Informativo
Incluye Segurola y Habana (Futurock) - ganador
Paraíso Fiscal (Olga)
La Mañana (Infobae) - ganador
Circo Freak (Gelatina)
Tiempo Libre (La Casa Streaming)
Tremenda mañana (Bondi Live)
Divino Tesoro (Murad)
Actualidad
Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
Ya fue todo (Jotax)
Elijo creer (Gelatina)
La posta (Stream Room TV Pública).
Deportivo
412
Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
Gol gana (Olga)
No se pudo (Vorterix)
Visitantes (Carnaval)
Mundial (AFA Estudio)
Programa revelación
Tapados de laburo (Olga) - ganador
Se fue larga (Luzu TV)
Dopaminas (Vorterix)
Sumergidas en data (La Casa Streaming)
Había que decirlo (El Trece Prende)
Maxi Mediodía (Ahora Play)
Contenido On Demand
La Cruda (Olga) - ganador
Así somos (Luzu TV)
Esto es cine (Blender)
El Gapón (Vorterix)
Programa semanal
Los no talentos (Luzu TV)
Mi primo es así (Olga) - ganador
Xtream master (Luzu TV)
Bang Bang (Gelatina)
Reporte minoritario (Vorterix)
Negocios son negocios (Mundo Dinero)
Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
Ahora en jaque (Ahora Play)
Programa humorístico
Soñé que volaba (Olga) - ganador
Edición Especial (Luzu TV)
Que olor (Gelatina)
5 minutos más (Vorterix)
Columnista
Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
Iván Schargrodsky (Blender)
Emiliano Goggia (Gelatina)
Naty Maldini (Futurock)
Seba De Caro (Gelatina) - ganador
Dupla del año
Paula Chaves – Luli González (Olga)
Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
Voz periodística
Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
Luciana Geuna (Olga)
Flor Halfon (Gelatina)
Esteban Trebucq (Bondi Live)
Carolina Amoroso (Infobae)
Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)
Voz periodística del deporte
Gastón Edul (Olga)
Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
Octavio Gencarelli (Gelatina)
Seba Varela del Río (Vorterix)
Talento revelación
Tomás Limansky (Gelatina)
Anacleta (Blender)
Ángela Torres (Luzu TV) - ganador
Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
Luli González (Olga)
Lola Latorre (La Casa Streaming)
Entrevistador
Migue Granados (Olga)
Pedro Rosemblat (Gelatina)
Julia Mengolini (Futurock)
Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
Andrés Duka (Carnaval)
Mili Hadad (Infobae)
Streamer
Martín Cirio
La Cobra
Davoo Xeneize - ganador
Spreen
Mernosketti
Coker
Juli Manzotti
Interés general
Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
Paren la Mano (Vorterix)
Hay Algo Ahí (Blender)
Furia Bebé (Futurock)
TDT (Olga)
Story time (Bondi Live)
Figura humorística masculina
Guille Aquino
Nachito Saralegui
Palao Khe
El Trinche
Martín Garabal - ganador
Rober Galati
Leo Greco
Figura humorística femenina
Noe Custodio
Momi Giardina - ganador
Anita Espósito
Charo López
Anacleta
Malena Guinzburg
Co-conducción masculina
Juan Ruffo
Germán Beder
Damián Betular - ganador
Marcos Aramburu
Santi Talledo
Sebastián Manzoni
Conducción femenina
Nati Jota - ganador
Malena Pichot
Paula Chaves
Vicky Garabal
La Tora
Sofi Martínez
Conducción masculina
Luquitas Rodríguez - ganador
Tomás Rebord
Migue Granados
Nicolás Occhiato
Ángel de Brito
Pedro Rosemblat.
Con una gala cargada de premios, discursos y anuncios, los Martín Fierro de Streaming tuvieron su debut oficial y marcaron un nuevo capítulo en el reconocimiento a los contenidos digitales en Argentina.