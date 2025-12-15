15 de diciembre de 2025
Uno por uno, los ganadores

Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming

APTRA celebró la primera entrega de los Martín Fierro de Streaming con una gala transmitida por OLGA y Telefe, que consagró al Stream del Conicet con el Oro.

Científicos del Conicet posan junto a Paula Chávez, Damián Betular y Pedro Alfonso, equipo de Olga.

Científicos del Conicet posan junto a Paula Chávez, Damián Betular y Pedro Alfonso, equipo de Olga.

El mundo digital vivió una noche histórica con la primera entrega de los Premios Martín Fierro de Streaming, organizada por APTRA. La gala se realizó en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y reunió a las principales figuras del streaming argentino, con transmisión en vivo por OLGA y Telefe.

Premios Martín Fierro de Streaming: el Oro, las figuras y los momentos clave

La gala reunió a las figuras más influyentes del ecosistema de contenidos online y consolidó el reconocimiento institucional al formato. Uno de los momentos más destacados de la noche fue la entrega del Martín Fierro de Oro, que quedó en manos del Stream del Conicet. La transmisión desde el fondo marino de Mar del Plata, que generó un fuerte impacto en audiencias y redes sociales, se impuso como el proyecto más relevante del año y se convirtió en el gran ganador de la premiación.

En cuanto a la cantidad de estatuillas, OLGA y Luzu TV se posicionaron entre los canales más premiados de la noche, reflejando su peso dentro del consumo de streaming en Argentina y su capacidad para generar contenidos de alto alcance.

pulpo captado en el streaming del CONICET
El straming del Conicet se hico con el Martín Fierro de Oro.

El straming del Conicet se hico con el Martín Fierro de Oro.

Uno de los pasajes más emotivos se vivió durante la entrega del premio a Programa de Interés General, cuando Damián Betular anunció como ganador a Nadie dice nada, el ciclo insignia de Luzu TV. El programa, conducido por Nicolás Occhiato, se impuso en una terna que incluía a Paren la mano (Vorterix), Hay algo ahí (Blender), Bestia Bebé (Futurock), TDT (OLGA) y Story time (Bondi).

Al subir al escenario, Occhiato agradeció a todo el equipo de Luzu, destacó el compromiso y el profesionalismo de quienes integran el canal y dedicó el reconocimiento a sus familiares. También tuvo palabras especiales para Flor Jazmín Peña, a quien agradeció por acompañarlo desde los inicios del proyecto.

El cierre del discurso dejó una de las grandes sorpresas de la noche, cuando el conductor anunció que Nadie dice nada comenzará el verano de 2026 con la participación de Lionel Messi, una revelación que generó impacto inmediato entre los presentes y en la audiencia que seguía la transmisión.

La mesa del canal de streaming Bondi Live
La mesa del straming de Bondi Live.

La mesa del straming de Bondi Live.

Streaming argentino premiado: todos los ganadores de una gala histórica

Martín Fierro de Oro: el Stream del Conicet

Mejor programa federal

  • Para el Universo (Universo TV – Córdoba)
  • Cabaret Voltaire (Brindis – Rosario) - ganador
  • Flojo de Papeles (Floyd TV – Mendoza)
  • Dólar Blue (La Casa del Streaming – Misiones) - ganador

Mejor producción integral

  • Olga - ganador
  • Luzu TV
  • Gelatina
  • Blender
  • Vorterix
  • Bondi Liv

Transmisión especial musical

  • Gracias Mercedes (Olga) - ganador
  • Un día rosarino (Olga)
  • 2° aniversario (Olga)
  • Tini (La Casa Streaming)
  • Gelatón (Gelatina)
  • El baile más grande del Universo (Universo TV)

Musical

  • Esto es ¡FA!, Algo de Música (Luzu TV)
  • Un poco de ruido - ganador
  • FM Luzu (Luzu TV)
  • Soundtrash (Blender)
  • Origamix (Somos Origamis & Gelatina)
  • Volverme Loco (Bombo TV)

El más border del streaming

  • Patria y Familia (Luzu TV)
  • Los Del Turco (La Canchita TV) - ganador
  • El Fin del Mundo (Olga)
Informativo

  • Incluye Segurola y Habana (Futurock) - ganador
  • Paraíso Fiscal (Olga)
  • La Mañana (Infobae) - ganador
  • Circo Freak (Gelatina)
  • Tiempo Libre (La Casa Streaming)
  • Tremenda mañana (Bondi Live)
  • Divino Tesoro (Murad)

Actualidad

  • Ángel responde (ambos Bondi Live) - ganador
  • Resu en Vivo, Desayuno intermitente (Blender)
  • Ya fue todo (Jotax)
  • Elijo creer (Gelatina)
  • La posta (Stream Room TV Pública).

Deportivo

  • 412
  • Cuidemos el fútbol (AZZ) - ganador
  • Gol gana (Olga)
  • No se pudo (Vorterix)
  • Visitantes (Carnaval)
  • Mundial (AFA Estudio)

Programa revelación

  • Tapados de laburo (Olga) - ganador
  • Se fue larga (Luzu TV)
  • Dopaminas (Vorterix)
  • Sumergidas en data (La Casa Streaming)
  • Había que decirlo (El Trece Prende)
  • Maxi Mediodía (Ahora Play)

Contenido On Demand

  • La Cruda (Olga) - ganador
  • Así somos (Luzu TV)
  • Esto es cine (Blender)
  • El Gapón (Vorterix)

Programa semanal

  • Los no talentos (Luzu TV)
  • Mi primo es así (Olga) - ganador
  • Xtream master (Luzu TV)
  • Bang Bang (Gelatina)
  • Reporte minoritario (Vorterix)
  • Negocios son negocios (Mundo Dinero)
  • Estás a tiempo (Stream Room TV Pública)
  • Ahora en jaque (Ahora Play)

Programa humorístico

  • Soñé que volaba (Olga) - ganador
  • Edición Especial (Luzu TV)
  • Que olor (Gelatina)
  • 5 minutos más (Vorterix)

Columnista

  • Paulo Kablan, Rolando Barbano (ambos Olga)
  • Iván Schargrodsky (Blender)
  • Emiliano Goggia (Gelatina)
  • Naty Maldini (Futurock)
  • Seba De Caro (Gelatina) - ganador

Dupla del año

  • Paula Chaves – Luli González (Olga)
  • Germán Beder – Joaco Cavanna (Vorterix) - ganador
  • Momi Giardina – Santi Talledo (Luzu TV)
  • Pepe Ochoa – Fede Bongiorno (Bondi Live)
  • Tomás Quintín Palma – Marcos Aramburu (Gelatina)
  • Marcos Giles – Ángela Torres (Luzu TV)
La mesa del canal de streaming Olga
El equipo de OLGA.

El equipo de OLGA.

Voz periodística

  • Iván Schargrodsky (Cenital) - ganador
  • Luciana Geuna (Olga)
  • Flor Halfon (Gelatina)
  • Esteban Trebucq (Bondi Live)
  • Carolina Amoroso (Infobae)
  • Gonzalo Aziz (La Casa Streaming)

Voz periodística del deporte

  • Gastón Edul (Olga)
  • Flavio Azzaro (AZZ) - ganador
  • Octavio Gencarelli (Gelatina)
  • Seba Varela del Río (Vorterix)

Talento revelación

  • Tomás Limansky (Gelatina)
  • Anacleta (Blender)
  • Ángela Torres (Luzu TV) - ganador
  • Marcos Giles (Vorterix & Luzu TV)
  • Luli González (Olga)
  • Lola Latorre (La Casa Streaming)

Entrevistador

  • Migue Granados (Olga)
  • Pedro Rosemblat (Gelatina)
  • Julia Mengolini (Futurock)
  • Juan Pablo Varsky (Clank!) - ganador
  • Andrés Duka (Carnaval)
  • Mili Hadad (Infobae)

Streamer

  • Martín Cirio
  • La Cobra
  • Davoo Xeneize - ganador
  • Spreen
  • Mernosketti
  • Coker
  • Juli Manzotti

Interés general

  • Nadie Dice Nada (Luzu TV) - ganador
  • Paren la Mano (Vorterix)
  • Hay Algo Ahí (Blender)
  • Furia Bebé (Futurock)
  • TDT (Olga)
  • Story time (Bondi Live)

Figura humorística masculina

  • Guille Aquino
  • Nachito Saralegui
  • Palao Khe
  • El Trinche
  • Martín Garabal - ganador
  • Rober Galati
  • Leo Greco

Figura humorística femenina

  • Noe Custodio
  • Momi Giardina - ganador
  • Anita Espósito
  • Charo López
  • Anacleta
  • Malena Guinzburg

Co-conducción masculina

  • Juan Ruffo
  • Germán Beder
  • Damián Betular - ganador
  • Marcos Aramburu
  • Santi Talledo
  • Sebastián Manzoni

Conducción femenina

  • Nati Jota - ganador
  • Malena Pichot
  • Paula Chaves
  • Vicky Garabal
  • La Tora
  • Sofi Martínez

Conducción masculina

  • Luquitas Rodríguez - ganador
  • Tomás Rebord
  • Migue Granados
  • Nicolás Occhiato
  • Ángel de Brito
  • Pedro Rosemblat.

Con una gala cargada de premios, discursos y anuncios, los Martín Fierro de Streaming tuvieron su debut oficial y marcaron un nuevo capítulo en el reconocimiento a los contenidos digitales en Argentina.

