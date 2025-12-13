Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes Foto: web

Por Sitio Andino MuchoShow







Tras ganar la edición 2025 de La Voz Argentina, Nicolás Behringer atraviesa hoy un momento delicado. El cantante confirmó que venderá el auto que obtuvo en el reality para afrontar dos cirugías que le permitirá mejorar su calidad de vida y potenciar su carrera musical. La decisión la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde conmovió a sus seguidores al explicar los motivos que lo llevaron a tomarla.

El drama del ganador 2025 de La Voz Argentina: por qué vende su auto Dos meses después de consagrarse ganador con el Team de Luck Ra, el joven de 28 años, que emocionó al público por su historia de superación tras la pérdida de sus padres y el cuidado de su hermana mientras trabajaba como artista callejero, decidió contar su situación. “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales. Estoy seguro de que la tercera los va a sorprender y también les va a servir ”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Nicolás Behringer (@nicolasbehringer) La primera razón, explicó, tiene que ver con una mirada económica. “Un auto es un pasivo. Un activo te da dinero y un pasivo te lo quita ”, señaló. Luego profundizó en la segunda, vinculada a sus necesidades actuales. “Todo lo que tengo entra en un auto que puedo pedir prestado en cualquier lado. Pagar impuestos y gastos fijos por algo que casi no uso no tiene sentido”, agregó.

La tercera razón fue la más importante y personal. Behringer reveló que necesita someterse a dos intervenciones quirúrgicas que no puede costear sin vender el vehículo. “Cuando quise dedicarme al canto, me dijeron que era como si alguien con medio cuerpo paralizado quisiera correr carreras. Igual fui por eso y aprendí por mi cuenta ”, relató, antes de explicar que debe realizarse una septoplastia y una amigdalectomía.

Según detalló, la primera cirugía le permitirá corregir el tabique desviado, una condición que le impide respirar correctamente y que se agrava cuando se resfría, provocándole otitis crónica. “Vivo con una sensación constante de fiebre, gripe y malestar. También tengo mareos, vértigo y tinnitus de manera crónica ”, describió. Tras mostrar estudios médicos y contar que los especialistas le indicaron que actualmente canta apenas al 30% de su capacidad, el cantante aseguró que las operaciones podrían marcar un antes y un después en su voz. La publicación se llenó de mensajes de apoyo y reacciones positivas, con seguidores que valoraron su decisión y lo alentaron en este nuevo desafío personal y profesional. Fuente: Pronto.