13 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Momento difícil

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes

Se trata de un auto 0 km que el programa le entregó tras ganar la última edición. El ganador contó en sus redes que lo vendió porque necesita una intervención médica imprescindible y muy costosa.

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes

Drama detrás del éxito en La Voz Argentina: un ganador vende su auto para afrontar cirugías urgentes

Foto: web
Por Sitio Andino MuchoShow

Tras ganar la edición 2025 de La Voz Argentina, Nicolás Behringer atraviesa hoy un momento delicado. El cantante confirmó que venderá el auto que obtuvo en el reality para afrontar dos cirugías que le permitirá mejorar su calidad de vida y potenciar su carrera musical. La decisión la dio a conocer a través de sus redes sociales, donde conmovió a sus seguidores al explicar los motivos que lo llevaron a tomarla.

El drama del ganador 2025 de La Voz Argentina: por qué vende su auto

Dos meses después de consagrarse ganador con el Team de Luck Ra, el joven de 28 años, que emocionó al público por su historia de superación tras la pérdida de sus padres y el cuidado de su hermana mientras trabajaba como artista callejero, decidió contar su situación. “Como muchos saben, voy a vender el auto que me gané, pero no les conté las tres razones principales. Estoy seguro de que la tercera los va a sorprender y también les va a servir ”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Lee además
Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti video
Fuerte acusación

Quién es Vanesa Carbone, la exvedette que acusa de acoso a Soledad Pastorutti
Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado
Lo mejor del entretenimiento digital

Martín Fierro de Streaming 2025: cuándo es y qué programa mendocino fue nominado

La primera razón, explicó, tiene que ver con una mirada económica. “Un auto es un pasivo. Un activo te da dinero y un pasivo te lo quita ”, señaló. Luego profundizó en la segunda, vinculada a sus necesidades actuales. “Todo lo que tengo entra en un auto que puedo pedir prestado en cualquier lado. Pagar impuestos y gastos fijos por algo que casi no uso no tiene sentido”, agregó.

La tercera razón fue la más importante y personal. Behringer reveló que necesita someterse a dos intervenciones quirúrgicas que no puede costear sin vender el vehículo. “Cuando quise dedicarme al canto, me dijeron que era como si alguien con medio cuerpo paralizado quisiera correr carreras. Igual fui por eso y aprendí por mi cuenta ”, relató, antes de explicar que debe realizarse una septoplastia y una amigdalectomía.

Según detalló, la primera cirugía le permitirá corregir el tabique desviado, una condición que le impide respirar correctamente y que se agrava cuando se resfría, provocándole otitis crónica. “Vivo con una sensación constante de fiebre, gripe y malestar. También tengo mareos, vértigo y tinnitus de manera crónica ”, describió.

Tras mostrar estudios médicos y contar que los especialistas le indicaron que actualmente canta apenas al 30% de su capacidad, el cantante aseguró que las operaciones podrían marcar un antes y un después en su voz. La publicación se llenó de mensajes de apoyo y reacciones positivas, con seguidores que valoraron su decisión y lo alentaron en este nuevo desafío personal y profesional.

Fuente: Pronto.

Temas
Seguí leyendo

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Adiós a Peter Greene, actor de villanos inolvidables en películas de culto

Iron Maiden Argentina 2026: cuándo es el show, dónde tocan y cómo comprar los tickets

Así quedó el balcón de MasterChef Celebrity y la lista de los delantales grises

Qué le pasó a Joaquín Levinton: el problema de salud que preocupó a todos

Wanda Nara la pifió feo en MasterChef Celebrity e hizo estallar de risa a todos

La dura eliminación de MasterChef Celebrity que hizo llorar hasta al más fuerte

Federico Bal, totalmente enamorado, habló de su noviazgo con Evelyn Botto

LO QUE SE LEE AHORA
murio el actor hector alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos video
Tenía 96 años

Murió el actor Héctor Alterio, una voz imprescindible del cine y el teatro argentinos

Las Más Leídas

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida
Internado en el Central

Guaymallén: arreglaba un techo, cayó varios metros y lucha por su vida

El Congreso debatirá la reforma tributaria propuesta por el mileísmo.
Se debatirá en el Congreso

Reforma tributaria: los impuestos que cambian, los que se eliminan y el impacto en alquileres, autos y pymes

La Legislatura de Mendoza dio aval para el inicio de la etapa de explotación del proyecto minero.
Minería

PSJ Cobre Mendocino: el senador al que le pedían por WhatsApp que vote en contra y pidió dejar de "sembrar miedo"

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados
Salud Pública

ANMAT alertó por listeria en un queso blando y pidió extremar cuidados

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre
Juegos de azar

Quini 6: de cuánto es el pozo inédito y a qué hora se sortea este domingo 14 diciembre

Te Puede Interesar

Deudores alimentarios: qué multas prevé la Ley 6879 y cómo actúa la Justicia en Mendoza
Qué sanciones se aplican

Deudores alimentarios en Mendoza: miles de expedientes y casos que llevan más de 20 años

Por Celeste Funes
Los provvedores siguen trabajando para asegurar el  compre local en la mineria
Desarrollo local

Minería: Los proveedores mineros buscan afianzar su rol frente a cambios regulatorios

Por Marcelo López Álvarez
Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional
En el Comité Provincia

Andrés Lombardi marcó diferencias entre la UCR Mendoza y la conducción nacional

Por Sitio Andino Política