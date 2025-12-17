Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Maxi López se robó todas las miradas al lanzar un comentario picante dirigido a la China Suárez .

Todo comenzó con la aparición de Zaira Nara en los estudios de MasterChef Celebrity . La modelo fue la invitada especial de la Semana Olímpica y se sumó al programa para reemplazar a su hermana en el tramo final del programa .

Durante una recorrida por las estaciones junto a Wanda , ambas se detuvieron frente al puesto donde cocinaban Ian Lucas y Maxi López . Concentrado en la elaboración de su caramelo, el exfutbolista no advirtió de inmediato la presencia de su ex cuñada y omitió el saludo. Luego de un breve llamado de atención, finalmente se dirigió a ella con un apodo que generó sorpresa: “Tatún” .

La respuesta de Wanda fue inmediata. “ ¿Podés dejarle de decir 'Tatiana'? Se llama Zaira ”, lanzó. Sin evitar el cruce, López se justificó con firmeza: “Siempre le dije así, siempre fue Tatún”. Zaira avaló sus palabras sin dudar: “Y yo siempre le dije Gastón”.

El momento se cerró con una frase que encendió la polémica: “¿Viste? No le digo Tatiana. Tatiana hay una sola”, afirmó Maxi ante Wanda, despertando sonrisas y miradas cómplices entre los presentes. El comentario no pasó inadvertido, ya que “Tatiana” es el apodo con el que en redes sociales se suele aludir de forma irónica a la China Suárez, lo que llevó a muchos a interpretar la frase como un mensaje indirecto que reavivó viejas polémicas.

