17 de diciembre de 2025
Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Maxi López generó polémica en MasterChef Celebrity con un comentario picante a la China Suárez. Mirá qué dijo en esta nota.

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

 Por Juan Pablo Strappazzon

Este martes se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina, el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, Maxi López se robó todas las miradas al lanzar un comentario picante dirigido a la China Suárez.

Qué dijo Maxi López sobre la China Suárez en MasterChef Celebrity 2025

Todo comenzó con la aparición de Zaira Nara en los estudios de MasterChef Celebrity. La modelo fue la invitada especial de la Semana Olímpica y se sumó al programa para reemplazar a su hermana en el tramo final del programa.

Durante una recorrida por las estaciones junto a Wanda, ambas se detuvieron frente al puesto donde cocinaban Ian Lucas y Maxi López. Concentrado en la elaboración de su caramelo, el exfutbolista no advirtió de inmediato la presencia de su ex cuñada y omitió el saludo. Luego de un breve llamado de atención, finalmente se dirigió a ella con un apodo que generó sorpresa: “Tatún”.

Embed

La respuesta de Wanda fue inmediata. “¿Podés dejarle de decir 'Tatiana'? Se llama Zaira”, lanzó. Sin evitar el cruce, López se justificó con firmeza: “Siempre le dije así, siempre fue Tatún”. Zaira avaló sus palabras sin dudar: “Y yo siempre le dije Gastón”.

El momento se cerró con una frase que encendió la polémica: “¿Viste? No le digo Tatiana. Tatiana hay una sola”, afirmó Maxi ante Wanda, despertando sonrisas y miradas cómplices entre los presentes. El comentario no pasó inadvertido, ya que “Tatiana” es el apodo con el que en redes sociales se suele aludir de forma irónica a la China Suárez, lo que llevó a muchos a interpretar la frase como un mensaje indirecto que reavivó viejas polémicas.

Si querés mantenerte al tanto de todo lo que pasa en MasterChef Celebrity (los desafíos, las emociones, las decisiones del jurado y los momentos más inolvidables) hacé clic acá y enterate de todos los detalles.

