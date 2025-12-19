19 de diciembre de 2025
Día de los inocentes: cuándo es en Argentina y por qué se festeja

Cada diciembre, el Día de los inocentes mezcla historia bíblica y bromas populares. Una fecha con doble sentido que sigue viva en Argentina.

Día de los inocentes: cuándo es en Argentina y por qué se festeja

Día de los inocentes: cuándo es en Argentina y por qué se festeja

Por Sitio Andino Sociedad

El Día de los inocentes se recuerda cada 28 de diciembre en Argentina y en gran parte del mundo hispano. Aunque hoy se asocia a bromas y engaños, su origen es religioso y trágico. Con el paso del tiempo, la conmemoración se transformó en una tradición popular que combina memoria histórica, humor y costumbres transmitidas de generación en generación.

Cuándo es el Día de los inocentes en Argentina

En el calendario argentino, el Día de los inocentes se celebra todos los años el 28 de diciembre, una fecha fija que coincide con el cierre del año y el clima distendido de las fiestas. En Mendoza, como en otras provincias, es habitual escuchar bromas, chistes y frases tradicionales durante esa jornada, tanto en ámbitos familiares como en medios de comunicación.

La expresión más repetida es “¡Que la inocencia te valga!”, utilizada para revelar una broma o engaño. Con el auge de las redes sociales y los portales digitales, también se volvió común la circulación de noticias falsas o anuncios ficticios que se aclaran recién al final del día.

dia-de-los-santos-inocentes.jpg
Día de los inocentes | Una fecha con origen religioso

Día de los inocentes | Una fecha con origen religioso

Por qué se festeja: el origen religioso

El origen del Día de los inocentes está ligado al cristianismo. Según el Evangelio de Mateo, el rey Herodes ordenó asesinar a todos los niños menores de dos años nacidos en Belén, en un intento por eliminar al recién nacido Jesús. Estos niños son considerados los primeros mártires del cristianismo, ya que murieron sin culpa ni pecado.

Durante siglos, la Iglesia recordó esta fecha como una jornada solemne de recogimiento y memoria. Sin embargo, con el paso del tiempo, el significado original comenzó a mezclarse con otras tradiciones culturales y populares.

broma, día de los inocentes
Día de los inocentes, entre lo trágico y las bromas

Día de los inocentes, entre lo trágico y las bromas

De la solemnidad a las bromas: una tradición laica

En la Edad Media, esta conmemoración religiosa se fusionó con fiestas paganas europeas vinculadas al desorden simbólico y la burla. Así nació la costumbre de hacer bromas y engaños, una práctica que llegó a América Latina con la colonización.

En Argentina, el 28 de diciembre tiene una doble cara: recuerda un episodio doloroso de la historia bíblica y, al mismo tiempo, se vive como una jornada distendida para reírse y sorprender a los demás, una costumbre que sigue vigente y se renueva cada diciembre.

