10 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Lo que se viene en el Parlamento

El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con eje en el Presupuesto y la reforma laboral

Con los nuevos legisladores, el Congreso de la Nación Argentina comienza a tratar proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

El Congreso de la Nación Argentina comienza a tratar proyectos impulsados por el Gobierno nacional.&nbsp;

El Congreso de la Nación Argentina comienza a tratar proyectos impulsados por el Gobierno nacional.  

Foto: NA
Por Sitio Andino Política

El Congreso de la Nación Argentina comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias para debatir un paquete de leyes impulsadas por el Gobierno nacional, con foco en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei y la reforma laboral.

También comenzarán sus tareas los legisladores electos el pasado 26 de octubre, y donde el oficialismo tendrá un contexto más favorable que tendrá la primera minoría en Diputados, y y casi triplicará su representación en el Senado ya que pasará de 7 a 20 legisladores.

Lee además
Un repaso por los proyectos más relevantes de Julio Cobos, Adolfo Bermejo, Liliana Paponet, Álvaro Martínez y Pamela Verasay.
¿qué hicieron?

Cinco diputados mendocinos cierran su ciclo en el Congreso: el balance de sus gestiones
Presupuesto 2026 en cuenta regresiva: Milei abre sesiones extraordinarias con una pulseada clave en el Congreso.
Cuenta regresiva

Milei abre sesiones extraordinarias con una pulseada clave en el Congreso

En la segunda etapa de la gestión de Milei habrá un trabajo conjunto en el oficialismo del Congreso, ya que trabajarán como “un solo equipo” los principales referentes de la LLA, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich.

El Presupuesto, la prioridad en el Congreso

El Gobierno convocó para debatir en sesiones extraordinarias que se realizará desde este miércoles hasta el 30 de diciembre, los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Reforma Laboral, Reforma del Código Penal y de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial.

De todos modos, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles el tratamiento del Presupuesto 2026, que se busca aprobar el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y antes del 30 en el Senado.

image
Javier Milei y su equipo, en el Congreso.

Javier Milei y su equipo, en el Congreso.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández pero ahora con una nueva composición del Parlamento más favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El proyecto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de $1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros. En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

Conformación de comisiones

El esquema diseñado por oficialismo es que este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el lunes y martes.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg
Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados.

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores dado que tiene 95 diputados.

Por ese motivo, las primeras conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR, PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas, se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Ejecutivo avance con las obras en las rutas nacionales. Fuente: NA.

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei firmó la convocatoria a sesiones extraordinarias para este mes en el Congreso

Javier Milei y la nueva era del Congreso: llegan las extraordinarias con reforma laboral y glaciares

Emir Félix, tras jurar como diputado: "Tengo el enorme desafío de trabajar por y para el desarrollo de Mendoza"

Quiénes son los cinco mendocinos que asumirán sus bancas de diputados nacionales

Así quedará la nueva Cámara de Diputados: los que siguen, los que vuelven y las nuevas caras

El gobierno enviará al Congreso la reforma penal: qué cambios busca implementar

Martín Menem mueve fichas para fortalecer su bloque antes de la jura de los nuevos diputados

María Corina Machado no irá a recibir el Nobel de la Paz, pero si estará Javier Milei

LO QUE SE LEE AHORA
Una medida que afectará al bolsillo de miles de mendocinos. video
Subsidios

El Gobierno confirmó que recortará la Zona Fría: cómo impacta en Mendoza

Las Más Leídas

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas
EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS DEL AÑO

Bancos ofrecen hasta 30% de descuento en supermercado, combustible y ropa: cómo aprovecharlas

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral.
Boletín Oficial

La DGE renovó el plan de estudio de una tecnicatura clave en Educación y con gran salida laboral

El Senado le dio sanción definitiva al proyecto PSJ Cobre Mendocino.
histórico

El Senado aprobó el proyecto PSJ Cobre Mendocino y Mendoza abre una nueva etapa productiva

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino.
Sesión clave

El oficialismo va hoy por la histórica sanción final de PSJ Cobre Mendocino

Julieta González, de 21 años, fue asesinada a golpes en Cacheuta, Luján de Cuyo y Di Césare condenado a 18 años de prisión
Posible fallo dividido

La Corte Suprema debatirá si el crimen de Julieta González en Mendoza fue un femicidio

Te Puede Interesar

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza.
Ciclo lectivo 2025

La fórmula con la que la DGE logró mejores rendimientos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
El supermercado está ubicado en una transitada esquina de Godoy Cruz, sobre calle San Martín Sur.
Ocurrió por la noche

En un violento robo, amenazaron a un cajero y se llevaron dinero de un supermercado

Por Celeste Funes
El Banco Central llamó a consulta para la creacion de una tasa especial para morosos
Crisi económica

Aumento de la deuda en créditos y recesión: El BCRA estudia una tasa especial para deudores

Por Marcelo López Álvarez