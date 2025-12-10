El Congreso inicia las sesiones extraordinarias con eje en el Presupuesto y la reforma laboral

El Congreso de la Nación Argentina comienza a tratar proyectos impulsados por el Gobierno nacional.

El Congreso de la Nación Argentina comenzará este miércoles las sesiones extraordinarias para debatir un paquete de leyes impulsadas por el Gobierno nacional , con foco en sancionar el primer Presupuesto de la gestión de Javier Milei y la reforma laboral .

También comenzarán sus tareas los legisladores electos el pasado 26 de octubre, y donde el oficialismo tendrá un contexto más favorable que tendrá la primera minoría en Diputados , y y casi triplicará su representación en el Senado ya que pasará de 7 a 20 legisladores.

En la segunda etapa de la gestión de Milei habrá un trabajo conjunto en el oficialismo del Congreso, ya que trabajarán como “un solo equipo” los principales referentes de la LLA , el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem y la jefa del bloque de los libertarios en el Senado, Patricia Bullrich .

El Gobierno convocó para debatir en sesiones extraordinarias que se realizará desde este miércoles hasta el 30 de diciembre, los proyectos de Presupuesto, Inocencia Fiscal, Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, Reforma Laboral, Reforma del Código Penal y de Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial .

De todos modos, el oficialismo decidió priorizar en los trece días hábiles el tratamiento del Presupuesto 2026, que se busca aprobar el próximo miércoles 17 en la Cámara de Diputados y antes del 30 en el Senado.

Durante dos años, Milei prorrogó el Presupuesto votado en el gobierno de Alberto Fernández pero ahora con una nueva composición del Parlamento más favorable al oficialismo buscará sancionar la ley de gastos y recursos que se aplicará el próximo año.

El proyecto que está en discusión plantea un aumento de la economía del 5% del PBI, una inflación del 10,1%; un dólar de $1423 a diciembre de 2026 y proyecta incrementos del 10,6 % de las exportaciones y 11 % de importaciones. También fija que los gastos totales serán de 148 billones de pesos, con recursos de 148,2 billones de pesos, con lo cual proyecta un superávit primario de 2,7 billones de pesos.

El 85% de esos recursos son destinados a gastos sociales, que abarca salud, educación, planes sociales, jubilaciones, entre otros. En cuanto a los recursos, el Gobierno contempla un gastos de 8 billones para la Administración Gubernamental, de 7 billones para Defensa y Seguridad, 106 billones para gastos sociales, y 14 billones para la deuda pública.

Conformación de comisiones

El esquema diseñado por oficialismo es que este miércoles el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, defina la conformación de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal, para poder emitir dictamen sobre el Presupuesto y la ley de Inocencia Fiscal entre el lunes y martes.

Martín Menem, Cámara de Diputados diciembre 2024.jpg Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Foto: Prensa Cámara de Diputados de la Nación

En ese contexto, serán claves las negociaciones que deberá encarar en diputados la Libertad Avanza para votar las leyes del Gobierno, ya que necesitará al menos del respaldo de 34 legisladores dado que tiene 95 diputados.

Por ese motivo, las primeras conversaciones serán con sus aliados del interbloque UCR, PRO, MID y por Santa Cruz que tienen 22 diputados, y con Innovación Federal, Independencia, Producción y Trabajo y Elijo Catamarca, que pueden aportar otros 15 legisladores.

Si logra cerrar los acuerdos con estos bloques dialoguistas, se asegura la sanción de esta ley, aunque es optimista que también puede tener el aval de la mayoría de Provincias Unidas, en especial de los diputados que responden a los gobernadores de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y de Córdoba, Martín Llaryora.

Sin embargo, el respaldo de varios gobernadores estará vinculado a la respuesta del Gobierno sobre las cajas previsionales, los avales para poder tomar deuda para obras de infraestructura, y los reclamos para que el Ejecutivo avance con las obras en las rutas nacionales.