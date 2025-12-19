Mario Pergolini en un crudo mano a mano con Chano: "Sentí muchísima culpa"

La entrevista de Mario Pergolini a Chano Moreno Charpentier se transformó en uno de los momentos televisivos más comentados del año , no solo por la exposición emocional del músico, sino por la crudeza de sus palabras y el clima de confianza que se generó en el estudio. El diálogo dejó frases que resonaron fuerte.

Desde el inicio, el conductor marcó un tono reflexivo, lejos del golpe bajo y la espectacularización del dolor. Mario Pergolini eligió escuchar, acompañar y repreguntar con cuidado , generando un espacio donde Chano pudo hablar sin máscaras. El cantante repasó su carrera, el peso del éxito y el vértigo del fracaso, dos extremos que —según reconoció— siempre le costó administrar.

En ese marco, el líder de Tan Biónica destacó el valor del afecto del público en su presente. “Valoro mucho que la gente me quiera, se preocupe genuinamente por mi, por mi salud”, dijo el artista. “Cuando vos me decías esto del cariño de la gente, yo pensaba que tal vez hice todo lo posible para que eso no pase”, agregó. “Muchas veces me mostré soberbio…tuve mis picos de popularidad y locura, también motorizado por problemas de adicción”, explicó Chano ante la atenta escucha de todos en el estudio.

Uno de los momentos más impactantes llegó cuando Chano habló sin rodeos de la culpa. Admitió que, al comenzar a sentirse mejor, lo invadió la sensación de haber lastimado demasiado a su entorno , especialmente a su familia. En palabras sinceras, contó que durante mucho tiempo no pudo perdonarse por el dolor causado en los años más oscuros de su adicción.

El músico también reflexionó sobre la falta de conciencia inicial. “A mi nadie me dijo: ‘che, probá esto que tu vida se va a convertir en algo ingobernable, que vas a lastimar a tu madre, a tus hermanos, a tu familia’”, dijo reflexivamente. Con el paso del tiempo, dijo, entendió que la culpa debía transformarse en responsabilidad y compromiso con una versión más sana de sí mismo. “Ahora sé que tengo la responsabilidad de ser una mejor persona porque tengo las herramientas”, dijo Chano ante el aplauso cerrado del público.

Chano Charpentier Chano Moreno Charpentier en el mano a mano con Mario Pergolini

El apoyo silencioso que Mario Pergolini le dio fuera de cámara

La charla permitió conocer un gesto poco difundido del conductor hacia el cantante. Chano recordó un consejo breve, directo y sin exposición pública que Pergolini le dio años atrás. “Me acuerdo que la primera vez que fui a Vorterix, hice una nota con vos y cuando me fui a fumar un pucho vos me dijiste ‘no, no fumá acá que está todo bien’. Y a la siguiente nota que fui, no se podía fumar más y vos te acercaste y de costado me dijiste: ‘hay que dejar todo. Estoy corriendo a la noche. Es por ahí, funciona’. En ese momento no estaba para recibir ese tipo de cosas, pero te lo agradezco”, recordó Chano.

El cierre de la nota dejó una sensación de esperanza. Chano Moreno Charpentier aseguró que hoy tiene herramientas para sostenerse y elegir mejor, mientras se prepara para volver a los escenarios con una mirada más consciente. La ovación del estudio acompañó ese momento de quiebre emocional.