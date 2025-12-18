MasterChef Celebrity: un desafío complicado, medallas y delantales negros en la última gala

Este miércoles se emitió una nueva edición de MasterChef Celebrity Argentina , el reality en el que reconocidos famosos ponen a prueba sus habilidades en la cocina profesional. En esta ocasión, dos participantes se llevaron las medallas de oro y plata, mientras que otros terminaron con el delantal negro .

Según se vio en la transmisión, el nuevo desafío de MasterChef Celebrity sorprendió al público con una prueba en la que los participantes se dividieron en dos equipos de tres integrantes, cada uno con su respectivo capitán . Tras la victoria de Agustín “Cachete” Sierra en el mini desafío, los bandos quedaron conformados de la siguiente manera :

Momi Giardina

Sofi Martínez

Sofía Gonet

Capitán: Claudio “Turco” Husaín

MasterChef Celebrity (4) El equipo 2 se impuso en el desafío de la última gala de MasterChef Celebrity

Los seis concursantes debieron realizar réplicas de tres preparaciones para un brunch, una comida que combina desayuno y almuerzo. Tras degustar los platos, el jurado eligió al Equipo 2 como ganador, por lo que sus integrantes subieron al balcón. Las medallas fueron para Claudio “Turco” Husaín, quien recibió la dorada, y Momi Giardina, que se quedó con la plateada.

Contrariamente, Cachete Sierra y Emilia Attias asumieron el bajo rendimiento de su equipo y decidieron aceptar el delantal negro, mientras que La Joaqui y Evangelina Anderson se salvaron de la gala de eliminación.

Embed - Hundidos como el Titanic: la difícil decisión de Cachete Sierra en Masterchef Celebrity

Qué participantes estarán en la gala de eliminación

Julia Calvo

Susana Roccasalvo

Ian Lucas

Maxi López

Andy Chango

Miguel Ángel Rodríguez

Cachete Sierra

Emilia Attias

