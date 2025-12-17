17 de diciembre de 2025
Keith Richards dio los motivos por los que se cancela la gira europea 2026 de los Stones

La decisión salió del mismo Keith Richards. Conocé los motivos por lo que los planes de The Rolling Stones se reconfiguran para 2026.

Por Analía Martín

Se confirmó que la gira europea de The Rolling Stone por Europa durante el 2026, se canceló. Fue el mismo Keith Richards quien dio la amarga noticia al resto de la banda que más tarde se conoció públicamente. Keith dijo que no podía comprometerse con una vuelta a los estadios por lo demandante que son las giras a nivel físico.

Keith Richards y una decisión que frenó los planes

La posibilidad de una gira por Europa en el verano boreal de 2026 venía tomando fuerza entre promotores y seguidores. Sin embargo, fue el propio Keith Richards quien puso un límite claro a la ilusión colectiva, al considerar que no estaba en condiciones físicas de afrontar una serie extensa de conciertos. Con más de cuatro meses de estadios por delante, la exigencia resultó demasiado alta incluso para una leyenda del rock.

El guitarrista, que cumplirá 82 años, habría sido directo con sus compañeros al momento de evaluar la propuesta. La prioridad pasó por la salud y la energía necesaria para sostener un tour de semejante magnitud, algo que la banda tomó como un mensaje definitivo y consensuado puertas adentro.

The Rolling Stone y el impacto entre los fans

Aunque la gira nunca fue anunciada oficialmente, los rumores habían generado expectativas muy altas. La cancelación golpeó fuerte entre los seguidores europeos y también en Argentina, donde cada movimiento del grupo suele despertar versiones sobre un posible regreso al país.

Desde el entorno del grupo dejaron en claro que no se trata de un retiro ni de un adiós. La banda solo volverá a los escenarios cuando todos estén realmente preparados, una postura que ya habían adoptado a comienzos de este año, cuando otra tentativa de gira tampoco prosperó.

Salud, edad y el futuro en los escenarios

Keith Richards habló en los últimos años sobre los efectos de la artritis y cómo eso condiciona su desempeño en vivo. El desgaste físico aparece hoy como el factor central al momento de tomar decisiones, especialmente en una banda acostumbrada a shows largos, intensos y con traslados constantes.

Mick Jagger y Ronnie Wood, también octogenarios, continúan activos, pero el equilibrio del grupo depende de que todos puedan sostener el mismo ritmo. La lógica interna prioriza la calidad del show por sobre la cantidad de fechas, aun cuando eso implique decepcionar a millones de fans.

Nuevo disco y expectativas renovadas

Mientras la gira queda en suspenso, la actividad creativa sigue en marcha. The Rolling Stones planean lanzar un nuevo álbum en 2026, grabado en Londres y con producción de Andrew Watt, el mismo responsable de Hackney Diamonds. Ronnie Wood ya confirmó que el material está terminado y listo para ver la luz.

Este nuevo trabajo sería el segundo en pocos años y confirma que la banda sigue mirando hacia adelante. Aunque los escenarios deberán esperar, el legado de los Stones continúa escribiéndose.

