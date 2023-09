The Rolling Stones: la crítica severa de Keith Richards contra la música actual

Keith Richards , el reconocido guitarrista de The Rolling Stones , expresó su opinión sobre la música actual en una entrevista al periódico británico The Telegraph, y sus expresiones causaron todo tipo de reacciones. Es que el legendario músico de 79 años no escatimó en críticas, y describió al pop como música basura que carece de autenticidad y emoción.

Estas declaraciones no solo se limitan al pop, ya que Richards también expresó su desdén por el rap, calificándolo como un género que le resulta desagradable. "Realmente no me gusta escuchar a personas gritándome y diciéndome que eso es música, también conocido como rap . Puedo conseguir suficiente de eso sin salir de mi casa", añade el músico.

La lucha de Keith Richards contra los vicios

Otros de los temas que el legendario guitarrista tocó en la entrevista fue su lucha contra las drogas y los vicios. Una batalla que lleva, por lo menos, desde principios de los 70′s cuando estuvo internado en una clínica de rehabilitación debido a su adicción a la heroína, mientras su esposa, Anita Pallenberg, estaba dando a luz a su segunda hija. De hecho, a raíz de esa experiencia, Richards escribió uno de los temas más emotivos y aclamados de The Rolling Stones: Angie.

“Los cigarrillos los dejé en 2019. No los he tocado desde entonces. La heroína la dejé en 1978. Dejé la cocaína en 2006. Todavía me gusta tomar una copa de vez en cuando (porque no voy a ir al cielo a corto plazo), pero aparte de eso, intento disfrutar de estar sobrio. Es una experiencia única para mí”, dijo al ser consultado por su consumo.

Con respecto a las secuelas físicas del consumo prolongado de drogas dijo: “Quizá tenga la suerte de que físicamente esto siga funcionando. Esta cosa que es el cuerpo al que he infligido tanto castigo. Hasta ahora, no tengo ningún problema con envejecer. Me llevo bien con la idea de tener 80 años y seguir caminando, seguir hablando. Me parece un proceso fascinante. Pero si no fuera así, también podrías suicidarte”.

Keith Richards. Foto: J. Bouquet / Facebook de Keith Richards.

Acerca de la muerte, también se tomó un tiempo para hablar de su viejo amigo Charlie Watts, quien murió en el 2021. “Charlie es tan parte de mí, y hemos sido tan parte de lo mismo, que aunque haya fallecido, sigo hablando con él cada vez que tengo una pregunta. Me pregunto: “¿Qué diría Charlie? Y espero la respuesta. Que hayas muerto no significa que estés acabado”, confirma el guitarrista.

En otro orden de ideas, los Rolling Stones han lanzado recientemente el primer sencillo de su próximo álbum, "Hackney Diamonds", titulado "Angry". Además, han anunciado la realización de un documental sobre este nuevo proyecto musical, producido por el mismo equipo detrás de la exitosa serie "The Kardashians"./Infobae.