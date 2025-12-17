La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿quién es el futbolista?

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿qui{en es el futbolista?

Nicole Neumann vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo ligado a la intimidad familiar y al crecimiento personal de su hija Indiana . La adolescente decidió blanquear públicamente su relación sentimental y el gesto no pasó desapercibido. El anuncio despertó interés tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo, donde el apellido Cubero tiene un peso propio.

La confirmación llegó de la manera más natural para su generación: a través de las redes sociales. Indiana Cubero eligió compartir su romance sin estridencias, pero con un mensaje romántico , marcando el inicio de una nueva etapa personal. Lejos de entrevistas televisivas o apariciones forzadas, la adolescente apostó por una imagen y palabras simples que rápidamente se viralizaron.

Indiana, que suele mantener un perfil bajo pese a su apellido, mostró así una faceta más abierta. El acompañamiento silencioso de Nicole Neumann fue clave para que la exposición no resultara invasiva , algo que muchos seguidores destacaron en los comentarios.

El nombre del joven que acompaña a Indiana no es ajeno al universo futbolero. Se trata de Thiago Silvero, jugador de las inferiores de Vélez Sarsfield y una de las promesas del club. La coincidencia con la historia de Fabián Cubero en El Fortín sumó un condimento simbólico al romance , ya que el exfutbolista es una figura emblemática de la institución.

Silvero viene de renovar contrato y es observado de cerca por su rendimiento. La relación con Indiana lo colocó, además, en el centro de la atención mediática. El entorno familiar habría recibido con buenos ojos el vínculo, priorizando el cuidado y la contención propios de una relación adolescente.

Y si alguien dudaba de que en la familia Neumann-Cubero faltaba romance, Allegra (15), la segunda hija de la expareja, presentó recientemente a su novio dentro del círculo familiar. El clima familiar parece acompañar estos primeros amores con apoyo y discreción.

Con gestos simples y un mensaje claro, las adolescentes se animan a dar sus primeros pasos en los vínculos románticos. La familia, ahora lejos de la polémica mediática, vive un presente en armonía.