17 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
Familia y romance

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿quién es el futbolista?

Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, se mostró muy enamorada de un futbolista. Los detalles.

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿qui{en es el futbolista?

La hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero blanqueó su romance: ¿qui{en es el futbolista?

 Por Analía Martín

Nicole Neumann vuelve a ser noticia, esta vez por un motivo ligado a la intimidad familiar y al crecimiento personal de su hija Indiana. La adolescente decidió blanquear públicamente su relación sentimental y el gesto no pasó desapercibido. El anuncio despertó interés tanto en el mundo del espectáculo como en el deportivo, donde el apellido Cubero tiene un peso propio.

Nicole Neumann y el paso público de Indiana

La confirmación llegó de la manera más natural para su generación: a través de las redes sociales. Indiana Cubero eligió compartir su romance sin estridencias, pero con un mensaje romántico, marcando el inicio de una nueva etapa personal. Lejos de entrevistas televisivas o apariciones forzadas, la adolescente apostó por una imagen y palabras simples que rápidamente se viralizaron.

Lee además
keith richards dio los motivos por los que se cancela la gira europea 2026 de los stones
Rock internacional

Keith Richards dio los motivos por los que se cancela la gira europea 2026 de los Stones
Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity
Tremendo

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Indiana, que suele mantener un perfil bajo pese a su apellido, mostró así una faceta más abierta. El acompañamiento silencioso de Nicole Neumann fue clave para que la exposición no resultara invasiva, algo que muchos seguidores destacaron en los comentarios.

image
Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, blanqueó su romance

Indiana, la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, blanqueó su romance

Fabián Cubero y el vínculo con el mundo Vélez

El nombre del joven que acompaña a Indiana no es ajeno al universo futbolero. Se trata de Thiago Silvero, jugador de las inferiores de Vélez Sarsfield y una de las promesas del club. La coincidencia con la historia de Fabián Cubero en El Fortín sumó un condimento simbólico al romance, ya que el exfutbolista es una figura emblemática de la institución.

Silvero viene de renovar contrato y es observado de cerca por su rendimiento. La relación con Indiana lo colocó, además, en el centro de la atención mediática. El entorno familiar habría recibido con buenos ojos el vínculo, priorizando el cuidado y la contención propios de una relación adolescente.

image

Y si alguien dudaba de que en la familia Neumann-Cubero faltaba romance, Allegra (15), la segunda hija de la expareja, presentó recientemente a su novio dentro del círculo familiar. El clima familiar parece acompañar estos primeros amores con apoyo y discreción.

Con gestos simples y un mensaje claro, las adolescentes se animan a dar sus primeros pasos en los vínculos románticos. La familia, ahora lejos de la polémica mediática, vive un presente en armonía.

Temas
Seguí leyendo

Delantal negro en MasterChef Celebrity: los participantes que decepcionaron y quedaron en riesgo

Hoy se cumplen 36 años del primer capítulo de Los Simpson, la serie animada más icónica

Tensión en MasterChef Celebrity por un fuerte ida y vuelta entre Betular y Martitegui

Una gala difícil marcó a MasterChef Celebrity: quiénes quedaron con delantal gris

El cantante Joaquín Levinton contó cómo evoluciona su salud tras sufrir un infarto

¡Romance confirmado!: ¿quién es la nueva pareja de Adrián Suar?

Del Conicet a Luzu TV: así fue la gran noche de los Premios Martín Fierro de Streaming

Murió el director Rob Reiner y su esposa en Los Ángeles: investigan un aparente homicidio

LO QUE SE LEE AHORA
Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity
Tremendo

Maxi López reavivó la polémica con un tremendo palo a la China Suárez en MasterChef Celebrity

Las Más Leídas

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025
A tener en cuenta

Por qué no cobré la Beca Progresar de diciembre 2025

La condena se dictó este martes en el marco de un juicio abreviado
Juicio abreviado

Crimen en Almafuerte: condenaron a dos presos por matar a un joven con el método "hornito"

Guaymallén: un hombre le disparó al perro que atacó a su hijo.
Ataque y disparos

Guaymallén: un perro mordió a su hijo y, en venganza, le disparó dos veces

Los intendentes tallaron fuerte en el armado de listas departamentales. video
Elecciones 2026

Una reina, el ganador de un Olimpia y un artista popular, los candidatos del PJ para las elecciones de febrero

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos. Imagen generada con IA
preocupación

Vacaciones en Chile: cómo protegerse de la violenta modalidad delictiva que acecha a mendocinos

Te Puede Interesar

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza.
Balance

El plan con el que la DGE redujo drásticamente los niveles críticos en las aulas de Mendoza

Por Natalia Mantineo
Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: Me parece una tozudez libertaria
En desacuerdo

Vargas Arizu sobre la desregulación del CIU: "Me parece una tozudez libertaria"

Por Sofía Pons
Los viñateros de Mendoza salieron fuerte en defensa de la vitivinicultura
Desregulación

Vitivinicultura: Fuerte rechazo de los viñateros mendocinos a los dichos de Federico Sturzenegger

Por Marcelo López Álvarez