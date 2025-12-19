19 de diciembre de 2025
El Trece no va más: a qué canal irá la periodista Sandra Borghi

La periodista atraviesa días decisivos sobre su futuro televisivo. El Trece quedaría atrás y otro canal ya suena con fuerza.

La periodista Sandra Borghi dejará su histórico lugar en Mediodía Noticias. La salida de El Trece marcaría el cierre de una etapa extensa y conflictiva, y abre interrogantes sobre su próximo destino en la televisión argentina, donde su nombre ya circula con fuerza.

La noticia comenzó a tomar cuerpo luego de que distintos periodistas especializados en espectáculos y medios confirmaron que la desvinculación de Borghi con Artear es un hecho. El final de su ciclo no sería abrupto, pero sí irreversible, ya que las diferencias internas se acumularon con el paso del tiempo y terminaron por desgastar la relación laboral.

El final de una etapa de la periodista en El Trece

Durante años, Sandra Borghi fue una de las caras visibles del noticiero del mediodía de El Trece, un espacio clave dentro de la grilla informativa del canal. Sin embargo, en los últimos meses, las tensiones puertas adentro se volvieron cada vez más evidentes y difíciles de sostener.

Según trascendió, los conflictos no se limitaron a una sola situación, sino que incluyeron desacuerdos editoriales, diferencias con la línea de conducción y restricciones para desarrollar proyectos personales por fuera de la pantalla tradicional. Todo eso habría generado un clima interno complejo, que terminó por acelerar la decisión de dar un paso al costado.

Sandra Borghi
Además, hubo ruido interno cuando se produjeron cambios en la conducción del noticiero y reacomodamientos que no cayeron bien. El desgaste fue progresivo y silencioso, pero suficiente como para que la periodista comenzara a evaluar seriamente nuevas alternativas profesionales.

A qué canal podría ir Sandra Borghi

Con la salida prácticamente definida, el foco pasó rápidamente a su posible nuevo destino. En ese contexto, el nombre de LN+ aparece como la opción más firme para recibir a la periodista, en un movimiento que implicaría un recambio importante dentro de la señal de noticias.

La versión indica que Borghi podría ocupar el espacio que dejaría un conductor de peso, en medio de una serie de pases cruzados entre canales informativos. El enroque televisivo incluiría salidas y regresos a otras señales, lo que reconfiguraría el mapa del periodismo televisivo en 2026.

Si se concreta, este desembarco representaría para Borghi un nuevo desafío profesional, con mayor margen editorial y un formato más alineado a la actualidad política y social. El cambio de pantalla también implicaría un reposicionamiento de su perfil periodístico, luego de años vinculada a un noticiero generalista.

Por el momento, ni la periodista ni las autoridades de los canales involucrados realizaron anuncios formales. Sin embargo, las versiones coinciden en que solo resta definir la fecha exacta de la salida, lo que refuerza la idea de que el acuerdo ya estaría encaminado.

