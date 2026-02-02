2 de febrero de 2026
{}
Sitio Andino
Modificaciones y debates

Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó

El diputado nacional por Mendoza expresó su postura frente a los cambios que plantea el gobierno nacional. Sus palabras.

Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó

Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó

El diputado nacional remarcó que la legislación laboral vigente tiene más de 50 años y el mundo del trabajo para el cual se creó ya no existe. "Es necesaria la incorporación de todos aquellos que no tienen ningún derecho, que son los que están precarizados, los que están en negro, los que no tienen obra social, ni aseguradora de riesgo de trabajo o aportes previsionales. Hay que dar ese paso para incorporarlos en el mercado formal", explicó.

Lee además
Rodolfo Vargas Arizu: Es un año complejo para la Argentina video
Matriz productiva

Rodolfo Vargas Arizu: "Es un año complejo para la Argentina"
Venezuela: liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria
Cancillería

Liberaron al argentino Gustavo Gabriel Rivara, tras su detención arbitraria en Venezuela

Esto se logra en el Congreso de la Nación, ahí voy para dar esos debates y para generar esas leyes que tanto necesita el país. Esto se logra en el Congreso de la Nación, ahí voy para dar esos debates y para generar esas leyes que tanto necesita el país.

Luis Petri, Aniversario 40 de CTC
El mendocino buscará la aprobación de las reformas en el Congreso.

El mendocino buscará la aprobación de las reformas en el Congreso.

Qué pasa con la reforma penal: la opinión de Luis Petri

Al igual que el sistema laboral, Petri dijo que es necesaria una reforma del Código Penal, dado que quedó en el tiempo y es de tipo "garanto abolicionista que sigue las ideas de (Eugenio Raúl) Zaffaroni, que impiden y han impedido que las penas sean más duras".

"He sido uno de los impulsores, presenté un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Me parece que es una deuda totalmente pendiente, pero fundamentalmente para con las víctimas, porque por una edad que la determina el legislador, le bajás la persiana para que la víctima vaya a reclamar Justicia y vaya a reclamar una condena", expresó.

Según el diputado, es el momento para avanzar en la reforma penal para garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia.

Embed - REFORMAS LABORAL - CÓDIGO PENAL Y BAJA DE LA EDAD DE IMPUTABILIDAD

Temas
Seguí leyendo

Caputo confirmó la postergación del nuevo índice de inflación tras la renuncia de Lavagna en el Indec

Alfredo Cornejo recorrió obras clave en Guaymallén que aliviarán el tránsito del Acceso Este

Mendoza suma un laboratorio balístico único en el país y se integra a la red internacional de Interpol

El Gobierno nacional facilitó los trámites para importar equipamiento médico usado

Visita oficial: cómo será la agenda de Javier Milei en Mendoza

El Gobierno de Mendoza habilitó fondos del Resarcimiento para obras en dos municipios

Con la reforma laboral como eje, el Congreso abre las sesiones extraordinarias

Javier Milei planea visitar Mendoza tras la posible aprobación de la reforma laboral: los motivos del viaje

LO QUE SE LEE AHORA
mendoza suma un laboratorio balistico unico en el pais y se integra a la red internacional de interpol
Inauguración

Mendoza suma un laboratorio balístico único en el país y se integra a la red internacional de Interpol

Las Más Leídas

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344
Juegos de azar

Resultados del Quini 6 de hoy domingo 1 de febrero: números ganadores del sorteo 3344

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores
alta montaña

Expectativa y apertura: cómo está hoy lunes 2 de febrero, el Paso Internacional Los Libertadores

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero
Juegos de azar

Resultados del Brinco hoy: los números ganadores del sorteo 1339 del domingo 1 de febrero

Se movió el piso en Mendoza. ¿Sentiste el sismo de este lunes?
Se movió el piso

Fuerte sismo se sintió este lunes en Mendoza: dónde fue el epicentro

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026
Tomá nota

Cuándo cobran jubilados y pensionados en febrero 2026