Luis Petri defendió las reformas laboral y penal: qué argumentó

El diputado nacional remarcó que la legislación laboral vigente tiene más de 50 años y el mundo del trabajo para el cual se creó ya no existe. "Es necesaria la incorporación de todos aquellos que no tienen ningún derecho, que son los que están precarizados, los que están en negro, los que no tienen obra social, ni aseguradora de riesgo de trabajo o aportes previsionales. Hay que dar ese paso para incorporarlos en el mercado formal", explicó.

Esto se logra en el Congreso de la Nación, ahí voy para dar esos debates y para generar esas leyes que tanto necesita el país.

Luis Petri, Aniversario 40 de CTC El mendocino buscará la aprobación de las reformas en el Congreso. Qué pasa con la reforma penal: la opinión de Luis Petri Al igual que el sistema laboral, Petri dijo que es necesaria una reforma del Código Penal, dado que quedó en el tiempo y es de tipo "garanto abolicionista que sigue las ideas de (Eugenio Raúl) Zaffaroni, que impiden y han impedido que las penas sean más duras".

"He sido uno de los impulsores, presenté un proyecto para bajar la edad de imputabilidad. Me parece que es una deuda totalmente pendiente, pero fundamentalmente para con las víctimas, porque por una edad que la determina el legislador, le bajás la persiana para que la víctima vaya a reclamar Justicia y vaya a reclamar una condena", expresó. Según el diputado, es el momento para avanzar en la reforma penal para garantizar que las víctimas puedan acceder a la Justicia.