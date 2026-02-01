Por la creciente en San Rafael, una pareja de jubilados volcó en su camioneta

Dramático rescate en Villa 25 de Mayo, San Rafael: una creciente volcó una camioneta. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza.

Por Celeste Funes







Un operativo de rescate se desplegó en la noche del sábado en San Rafael, luego de que una camioneta fuera arrastrada por la creciente en un badén camino al Dique Galileo, en la zona de Villa 25 de Mayo. En el vehículo viajaban dos adultos mayores, quienes lograron ser auxiliados a tiempo.

El episodio ocurrió alrededor de las 22:10 horas, en un contexto marcado por los daños y percances en rutas de toda la provincia debido a las condiciones climáticas.

San Rafael: una camioneta fue arrastrada por la creciente con dos personas en su interior Según informaron fuentes policiales, efectivos que se encontraban en el lugar regulando el tránsito advirtieron que, desde la otra orilla, avanzaba una camioneta Toyota Hilux SW4. Al intentar cruzar el badén, el vehículo fue arrastrado por la corriente, perdió estabilidad y terminó volcado, con las ruedas hacia arriba, a un costado del cauce.

accidente vial en san rafael. Así quedó el vehículo tras el incidente en Villa 25 de Mayo. Foto: Ministerio de Seguridad de Mendoza. Dentro del rodado viajaban F.D.B, un hombre de 83 años, y V.S, una mujer de 82 años, quienes quedaron momentáneamente atrapados en el interior. De inmediato, el personal policial intervino para extraer a los ocupantes y ponerlos a resguardo.

Qué ocurrió con las víctimas del siniestro de Villa 25 de Mayo Posteriormente, ambos fueron asistidos por profesionales del Centro de Salud, quienes constataron que se encontraban en buen estado. Tras la evaluación médica, los adultos mayores recibieron el alta en el lugar, sin necesidad de traslado. Por el hecho tomó intervención el ayudante fiscal, Dr. Serrat, mientras se reiteró el pedido de extremar precauciones al circular por zonas afectadas por crecientes o cauces temporarios.