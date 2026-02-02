El Gobierno nacional facilitó los trámites para importar equipamiento médico usado.

El Gobierno nacional anunció que clínicas y hospitales de todo el país podrán adquirir equipamiento médico importado con menos costo y burocracia, así lo informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , al anunciar una serie de cambios normativos para el sistema de salud .

Esta medida apunta a eliminar trabas administrativas que generaban dificultades relacionadas al acceso a la tecnología médica , incluso cuando se trataba de equipos en buen estado y con estándares internacionales de funcionamiento.

“ A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado . Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos”, indicó Adorni. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud señaló: "Hasta hoy muchos centros de salud adquirían equipamiento usado, en algunos casos de muchos años de antigüedad, a centros locales más grandes porque importar mejores opciones era casi imposible ".

Las importaciones de equipamiento médico usado estaban limitadas por regulaciones estrictas y largos procesos burocráticos. Ahora la posibilidad de acceder a los mismos y en mejores condiciones tendrá un impacto directo en la atención de los pacientes , informó Noticias Argentinas.

Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos.



En tanto, el ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, sostuvo: “Con el foco en la ampliación del acceso a equipos médicos para mejorar la atención de los pacientes, la nueva norma de ANMAT ordena el régimen de importación y facilita el ingreso de equipamiento médico usado y reacondicionado, seguro y de calidad”.

La medida del Gobierno nacional

La nueva normativade la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), que reemplaza la Disposición ANMAT 806/2007, "permitirá ampliar las prestaciones que brindan los centros de salud más pequeños al facilitar el acceso a equipos modernos y de mejor calidad, a precios accesibles". De esta manera, "la población general podrá acceder a tratamientos y diagnósticos certeros reduciendo derivaciones que demoran la atención y ponen en riesgo la salud de los pacientes", indicó el organismo.

Ahora los hospitales y clínicas, especialmente los más chicos, pueden incorporar equipamiento médico usado y reacondicionado, por ejemplo un ecógrafo, proveniente de países con alta vigilancia sanitaria. "Eliminamos trámites y mantenemos los controles necesarios en los equipos más complejos", explicó la ANMAT.

A partir de ahora, los productos médicos que estén debidamente registrados ante la ANMAT y no se encuentren prohibidos por normativas previas, podrán importarse bajo tres modalidades:

Reacondicionados en el exterior.

en el exterior. Usados que, a criterio del importador, no requieren reacondicionamiento.

que, a criterio del importador, no requieren reacondicionamiento. Usados sin acondicionar para ser reacondicionados en la República Argentina.

Esta medida excluye a aquellos indicados para uso único o de un solo uso. Asimismo, por medio de esta disposición se amplía el abanico de actores autorizados para realizar estas operaciones. Además de la importación directa por parte de establecimientos de salud, las empresas importadoras y fabricantes estarán autorizadas para efectuar la importación. "Esto promoverá una mayor oferta de equipos de calidad, permitiendo que clínicas, hospitales y centros de diagnóstico de todo el país puedan modernizar sus equipamientos mediante inversiones más eficientes".

Hasta hoy muchos centros de salud adquirían equipamiento usado, en algunos casos de muchos años de antigüedad, a centros locales más grandes porque importar mejores opciones era casi imposible.

Importación de productos de bajo y alto riesgo

En lo que respecta a la importación de productos de bajo riesgo (clase I y II, por ejemplo ecógrafos), la normativa establece que ANMAT dejará de intervenir de forma previa. En estos casos, los importadores deberán presentar un "Aviso de Importación" que se podrá realizar a través de la plataforma Trámites a Distancia con carácter de declaración jurada dentro de las 48 horas posteriores a la nacionalización del bien, y cumplir con los procedimientos establecidos en las disposiciones vigentes, según el tipo de producto y su condición de uso o reacondicionamiento.

Por el contrario, para los productos de mayor riesgo o de alta complejidad (clase III y IV, como tomógrafos) se mantiene la obligación de obtener una autorización de importación previa. Esta exige que el producto a importar, o bien ingrese con un certificado de reacondicionamiento emitido por un establecimiento autorizado por el fabricante o regulado por países de alta vigilancia sanitaria o con un certificado de buen funcionamiento, o bien sea reacondicionado por una empresa reacondicionadora local que cuente con un Certificado de Buenas Prácticas de Reacondicionamiento emitido por ANMAT.